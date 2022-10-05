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В Улан-Удэ отключат холодную воду на улице Терешковой

В Улан-Удэ отключат холодную воду на улице Терешковой
Общество,  Фото:pixabay.com
Воды не будет полдня

В четверг, 6 октября в Улан-Удэ без холодной воды на полдня останется часть улицы Терешковой. Об этом предупредил МУП «Водоканал».

Будет произведено отключение холодного водоснабжения по адресам:

- Ул.Терешковой 58, техникум строительства и городского хозяйства,

- Ул. Терешковой 60, медицинский центр «Диагрупп».

- Ул. Терешковой 56, жилой дом с административными помещениями

Причина отключение – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по адресу ул. Сахьяновой 10.

Холодной воды не будет с 13.30 до 18.00.
отключение воды

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