В Улан-Удэ отключат холодную воду на улице Терешковой

Воды не будет полдня



В четверг, 6 октября в Улан-Удэ без холодной воды на полдня останется часть улицы Терешковой. Об этом предупредил МУП «Водоканал».



Будет произведено отключение холодного водоснабжения по адресам:



- Ул.Терешковой 58, техникум строительства и городского хозяйства,



- Ул. Терешковой 60, медицинский центр «Диагрупп».



- Ул. Терешковой 56, жилой дом с административными помещениями



Причина отключение – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по адресу ул. Сахьяновой 10.



Холодной воды не будет с 13.30 до 18.00.

