Воды не будет полдня
В четверг, 6 октября в Улан-Удэ без холодной воды на полдня останется часть улицы Терешковой. Об этом предупредил МУП «Водоканал».
Будет произведено отключение холодного водоснабжения по адресам:
- Ул.Терешковой 58, техникум строительства и городского хозяйства,
- Ул. Терешковой 60, медицинский центр «Диагрупп».
- Ул. Терешковой 56, жилой дом с административными помещениями
Причина отключение – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по адресу ул. Сахьяновой 10.
Холодной воды не будет с 13.30 до 18.00.
В Улан-Удэ отключат холодную воду на улице Терешковой
Общество, Фото:
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