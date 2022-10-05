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В нацпарке Забайкалья посчитали зверей и птиц

В нацпарке Забайкалья посчитали зверей и птиц
Общество,  Фото:национальный парк «Алханай»
В Алханае провели осенние исследования

В начале и конце сентября были проведены работы по учёту млекопитающих и птиц на территории национального парка «Алханай» в Забайкальском крае. Учёты проводились на маршрутах в районе «Источника», к «Храму Ворот», к «Вершине Алханая», а также в долине реки Убжогое и на Шивиинских озёрах, под Красноярово и частично в долине реки Амидхаша.

- В это время, совпадающее с интенсивным окрашиванием листьев на деревьях и созреванием кедрового ореха, мелкие млекопитающие, типа бурундука, белки, пищухи, активно делают запасы на зиму. Свои кладовые на зиму также делают и осёдлые виды птиц, такие как дятлы, сойки, кедровки, синицы всех видов, клесты и другие. Для этого времени характерны локальные, местные кочевки большой синицы, буроголовой гаички (пухляка) и длиннохвостой синицы (ополовника). Как правило, вместе с ними часто держится и вездесущий поползень, который не стесняется подлететь и к человеку, в надежде на угощение, - сообщает научный сотрудник Евгений Малков.

Вместе с этими осёдлыми видами встречаются и такие перелётные птицы, как коньки (лесной и пятнистый), пеночки (корольковая, зелёная и зарничка), чиж, овсянки. Большинство этих видов летит на зимовку в сторону юго-восточной Азии. Особенно многочисленна в этот период сибирская горихвостка. Её выводки (как правило, это вторые выводки за сезон и потому более запоздалые, чем у других птиц) отмечаются вдоль дороги, у домиков в лесочке, в кустарниках поймы и у останцов. Птицу легко узнать по рыжеватому хвосту (его окраска как раз и дала название птице) и белому пятну на сероватом крыле; самец имеет еще и яркую красную грудку и светлое пятно на голове.

На озёрах в это время во множестве держится лысуха. Утки в это время представлены последними, ещё не улетевшими местными перелётными видами: больше всего серой кряквой и значительно меньше кряквой, чирком-свистунком, нырками (красноголовым и хохлатой чернетью) и огарем. Есть также единицами поганки (чомга и красношейная). Довольно многочисленна серая цапля. Из мигрантов, летящих с северных окраин страны, отметилась бурокрылая ржанка и сизая чайка.

У озёр обычны и хищные птицы. На глаза попался самый крупный вид в стране (с размахом крыла до 3 м) – чёрный гриф. Типичный падальщик и обитатель монгольских степей, он уже несколько лет гнездится в Забайкалье. Обычны луни – полевой и болотный, а также амурский кобчик.

У озёр под Красноярово, в долине реки Амидхаша, была замечена стайка серого журавля, которые вскоре покинули эти места и отлетели в сторону зимовки, к южным и восточным районам Китая.

Из млекопитающих в это время здесь активны бурундуки, белки и пищухи, живущие в курумниках. В лесах обычны, часто у баз отдыха, сибирская косуля, кабарга и изюбрь. Чуть поодаль от людей держится и кабан.

- Вскоре наступят холода и из птиц останутся практически одни осёдлые виды, а пока последние дни осени порадовали нас разнообразными встречами, - пояснил Евгений Малков.

Забайкальский край национальный парк природоохранная деятельность птицы дикие животные

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