В школах Бурятии 87% учителей – женщины

Всего в республике почти 10 тысяч учителей



5 октября отмечается Всемирный день учителя. К этому празднику Бурятстат представил любопытные цифры и факты:



- В Республике Бурятия - 9890 учителей и руководителей школ;



- из них 8717- учителей , в городской местности – 4062, в сельской - 4655 ;



- 87,6 % учителей и руководителей школ – женщины;



- 99,4 % учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;



- 65,6 % учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет;



- 85,3 % имеют высшее образование;



- 62,7 % имеют высшую и первую квалификационную категорию;



- 69,8 % учителей – это учителя - предметники;



- на одного учителя в среднем приходится 17 учеников.

