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В школах Бурятии 87% учителей – женщины

В школах Бурятии 87% учителей – женщины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в республике почти 10 тысяч учителей

5 октября отмечается Всемирный день учителя. К этому празднику Бурятстат представил любопытные цифры и факты:

- В Республике Бурятия - 9890 учителей и руководителей школ;

- из них 8717- учителей , в городской местности – 4062, в сельской - 4655 ;

- 87,6 % учителей и руководителей школ – женщины;

- 99,4 % учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;

- 65,6 % учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет;

- 85,3 % имеют высшее образование;

- 62,7 % имеют высшую и первую квалификационную категорию;

- 69,8 % учителей – это учителя - предметники;

- на одного учителя в среднем приходится 17 учеников.
учителя школы

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