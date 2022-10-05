Всего в республике почти 10 тысяч учителей
5 октября отмечается Всемирный день учителя. К этому празднику Бурятстат представил любопытные цифры и факты:
- В Республике Бурятия - 9890 учителей и руководителей школ;
- из них 8717- учителей , в городской местности – 4062, в сельской - 4655 ;
- 87,6 % учителей и руководителей школ – женщины;
- 99,4 % учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;
- 65,6 % учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет;
- 85,3 % имеют высшее образование;
- 62,7 % имеют высшую и первую квалификационную категорию;
- 69,8 % учителей – это учителя - предметники;
- на одного учителя в среднем приходится 17 учеников.
В школах Бурятии 87% учителей – женщины
Общество, Фото:
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