Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве Монголии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

Спортсмены Кяхтинского района завоевали 5 медалей турнира



С 30 сентября по 3 октября в городе Дархан прошло первенство Монголии по спортивной борьбе среди юношей и девушек 2005 года рождения и младше. За медали приехали бороться 568 спортсменов из всех аймаков этнической Монголии.



В соревнованиях участвовали спортсмены из Кяхтинского района Бурятии. Золотую медаль и первое место в весовой категории до 24 кг завоевал Лубсан Ц. Бронзовыми медалями награждены:

- в весовой категории до 26 кг –Галсан Ц;

- в весовой категории до 28 кг –Александр Н.;

- в весовой категории до 42 кг –Базыр Б.;

- в весовой категории до 51 кг –Алдар Н.



Как сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района, ещё одну медаль кяхтинцы завоевали на прошедшем в Улан-Удэ открытом первенстве СШОР №7 по вольной борьбе среди девушек 2006 г.р. и младше. В весовой категории до 62 кг первое место заняла Анастасия К.

