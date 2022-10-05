Спортсмены Кяхтинского района завоевали 5 медалей турнира
С 30 сентября по 3 октября в городе Дархан прошло первенство Монголии по спортивной борьбе среди юношей и девушек 2005 года рождения и младше. За медали приехали бороться 568 спортсменов из всех аймаков этнической Монголии.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Кяхтинского района Бурятии. Золотую медаль и первое место в весовой категории до 24 кг завоевал Лубсан Ц. Бронзовыми медалями награждены:
- в весовой категории до 26 кг –Галсан Ц;
- в весовой категории до 28 кг –Александр Н.;
- в весовой категории до 42 кг –Базыр Б.;
- в весовой категории до 51 кг –Алдар Н.
Как сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района, ещё одну медаль кяхтинцы завоевали на прошедшем в Улан-Удэ открытом первенстве СШОР №7 по вольной борьбе среди девушек 2006 г.р. и младше. В весовой категории до 62 кг первое место заняла Анастасия К.
Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве Монголии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Алханае провели осенние исследования
Он расположен на территории школы, где работала педагог первого космонавта
Спортсмены Кяхтинского района завоевали 5 медалей турнира
На Верхней Берёзовке проведут хурал «Жинсриг»
Освещение установили у крупных посёлков рядом с федеральными трассами в Забайкалье
Подведены итоги девятого этапа «Гран-при Черного моря»
Храм расположен при воинской части посёлка Онохой-3
26 наград – золотые
Олег Желтовский был членом правления областной организации Союза журналистов России
Победу завоевало Хуртагинское сельское поселение Закаменского района
В 1945 году Иннокентий Баторов погиб героической смертью
За медали боролись юные спортсменки республики и Иркутской области
В ДФО вскрыто более 360 нарушений закона, допущенных при строительстве жилых домов
В республике работы завершены на пяти участках
Сергей Семыкин внёс большой вклад в развитие детского хорового творчества в Бурятии