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Тхэквондисты Бурятии завоевали 75 медалей «Кубка Сибири»

Тхэквондисты Бурятии завоевали 75 медалей «Кубка Сибири»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
26 наград – золотые

Сборная Бурятии по тхэквондо ИТФ завоевала 75 медалей чемпионата и первенства Сибирского федерального округа «Кубок Сибири». Спортсмены выиграли 26 золотых, 22 серебряных и 27 бронзовых наград, сообщают в пресс-службе министерства спорта РБ.

За медали сражались порядка 800 спортсменов из 10 регионов страны. Бурятия была представлена 94 спортсменами.

Среди женщин по программе «спарринг» золотую медаль в весовой категории до 52 кг завоевала Ангелина Пищалкина. Также по программе «формальный комплекс (туль)» она удостоилась серебряной награды. Среди юниоров победителем стал Константин Ц. в весе до 45 кг, а среди юниорок серебряные медали завоевали Светлана М. и Ринчина Э.

Также по программе «командный спарринг» среди юниоров 14-15 лет и юниорок 14-15 лет сборные команды Бурятии завоевали третьи места. Также и отличились спортсмены спортивной школы №3. Победителями и призёрами стали Мария Ф., Даниил З., Арина М., Даниил И. и Валерия М.
Бурятия тхэквон-до спорт чемпионат первенство кубок

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