В Бурятии открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну



На открытие из Москвы приехал внук Ивана Баграмяна Иван Сергеевич. Также прибыли начальник Восточно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению в Северо-Байкальском районе Василий Зубаков и глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.









Мероприятие продолжилось на площади концертной программой «Вперёд, в прошлое...», посвящённой прибытию первого поезда с почётными пассажирами на станцию Кюхельбекерская.



В течение всего концерта со сцены звучали слова благодарности от приглашённых гостей. Общественные организации посёлка, ТОСы позаботились об угощениях.



На следующий день Иван Сергеевич Баграмян провёл несколько встреч со школьниками Северо-Байкальского района и города Северобайкальск. Ребята с интересом слушали о его дедушке, знаменитом советском полководце, судьба и подвиги которого теперь навсегда увековечены в памятнике на северобайкальской земле.



Справка:



Иван Баграмян родился 2 декабря 1897 года в деревне Чардахлы вблизи Елизаветполя (ныне город Гянджа в Азербайджане). В Первую мировую войну записался добровольцем в армию. В 1931 году поступил в военную академию имени Фрунзе, которую окончил с отличием в 1934 году и получил назначение на должность начальника оперативного штаба. В 1935 году ему присвоено звание полковника, а в 1936 году он назначен на должность начальника оперативного отдела штаба армии. В должности начальника штаба 12-й армии Киевского особого военного округа встретил начало Великой Отечественной войны.



Во время проведения Киевской оборонительной стратегической операции он занимался организацией обороны Киевского укреплённого района, за что в августе 1941-го ему присвоено звание генерал-майора. За операцию «Киевский котёл» Баграмян в ноябре 1941-го получил орден Красного Знамени. Разработал и провёл целую серию наступательных операций, которые значительно приблизили победоносное окончание войны.



В июле 1944 года за успешную организацию действий войск 1-го Прибалтийского фронта во время Белорусской стратегической операции Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза.



После окончания войны Баграмян назначен командующим Прибалтийского военного округа, а в 1955-м ему присвоено звание маршала СССР. В 1977 году, в год своего 80-летия, получил вторую звезду Героя Советского Союза.



Умер в 1982 году. Захоронен в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Мероприятие продолжилось на площади концертной программой «Вперёд, в прошлое...», посвящённой прибытию первого поезда с почётными пассажирами на станцию Кюхельбекерская.В течение всего концерта со сцены звучали слова благодарности от приглашённых гостей. Общественные организации посёлка, ТОСы позаботились об угощениях.На следующий день Иван Сергеевич Баграмян провёл несколько встреч со школьниками Северо-Байкальского района и города Северобайкальск. Ребята с интересом слушали о его дедушке, знаменитом советском полководце, судьба и подвиги которого теперь навсегда увековечены в памятнике на северобайкальской земле.Иван Баграмян родился 2 декабря 1897 года в деревне Чардахлы вблизи Елизаветполя (ныне город Гянджа в Азербайджане). В Первую мировую войну записался добровольцем в армию. В 1931 году поступил в военную академию имени Фрунзе, которую окончил с отличием в 1934 году и получил назначение на должность начальника оперативного штаба. В 1935 году ему присвоено звание полковника, а в 1936 году он назначен на должность начальника оперативного отдела штаба армии. В должности начальника штаба 12-й армии Киевского особого военного округа встретил начало Великой Отечественной войны.Во время проведения Киевской оборонительной стратегической операции он занимался организацией обороны Киевского укреплённого района, за что в августе 1941-го ему присвоено звание генерал-майора. За операцию «Киевский котёл» Баграмян в ноябре 1941-го получил орден Красного Знамени. Разработал и провёл целую серию наступательных операций, которые значительно приблизили победоносное окончание войны.В июле 1944 года за успешную организацию действий войск 1-го Прибалтийского фронта во время Белорусской стратегической операции Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза.После окончания войны Баграмян назначен командующим Прибалтийского военного округа, а в 1955-м ему присвоено звание маршала СССР. В 1977 году, в год своего 80-летия, получил вторую звезду Героя Советского Союза.Умер в 1982 году. Захоронен в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

25 сентября в посёлке Янчукан в Северо-Байкальском районе Бурятии состоялось открытие памятника маршалу Советского Союза, советскому полководцу, дважды Герою Советского Союза, кавалеру семи орденов Ленина Ивану Баграмяну.Памятник появился на станции Кюхельбекерская, сообщили в администрации Северо-Байкальского района.