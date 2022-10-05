В Бурятии открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну

25 сентября в посёлке Янчукан в Северо-Байкальском районе Бурятии состоялось открытие памятника маршалу Советского Союза, советскому полководцу, дважды Герою Советского Союза, кавалеру семи орденов Ленина Ивану Баграмяну.
Памятник появился на станции Кюхельбекерская, сообщили в администрации Северо-Байкальского района.
На открытие из Москвы приехал внук Ивана Баграмяна Иван Сергеевич. Также прибыли начальник Восточно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению в Северо-Байкальском районе Василий Зубаков и глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.
Мероприятие продолжилось на площади концертной программой «Вперёд, в прошлое...», посвящённой прибытию первого поезда с почётными пассажирами на станцию Кюхельбекерская.
В течение всего концерта со сцены звучали слова благодарности от приглашённых гостей. Общественные организации посёлка, ТОСы позаботились об угощениях.
На следующий день Иван Сергеевич Баграмян провёл несколько встреч со школьниками Северо-Байкальского района и города Северобайкальск. Ребята с интересом слушали о его дедушке, знаменитом советском полководце, судьба и подвиги которого теперь навсегда увековечены в памятнике на северобайкальской земле.
Справка:
Иван Баграмян родился 2 декабря 1897 года в деревне Чардахлы вблизи Елизаветполя (ныне город Гянджа в Азербайджане). В Первую мировую войну записался добровольцем в армию. В 1931 году поступил в военную академию имени Фрунзе, которую окончил с отличием в 1934 году и получил назначение на должность начальника оперативного штаба. В 1935 году ему присвоено звание полковника, а в 1936 году он назначен на должность начальника оперативного отдела штаба армии. В должности начальника штаба 12-й армии Киевского особого военного округа встретил начало Великой Отечественной войны.
Во время проведения Киевской оборонительной стратегической операции он занимался организацией обороны Киевского укреплённого района, за что в августе 1941-го ему присвоено звание генерал-майора. За операцию «Киевский котёл» Баграмян в ноябре 1941-го получил орден Красного Знамени. Разработал и провёл целую серию наступательных операций, которые значительно приблизили победоносное окончание войны.
В июле 1944 года за успешную организацию действий войск 1-го Прибалтийского фронта во время Белорусской стратегической операции Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны Баграмян назначен командующим Прибалтийского военного округа, а в 1955-м ему присвоено звание маршала СССР. В 1977 году, в год своего 80-летия, получил вторую звезду Героя Советского Союза.
Умер в 1982 году. Захоронен в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.