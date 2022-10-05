05 октября

04 октября

Популярное

В Бурятии открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну

В Бурятии открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
На открытие приехал внук Ивана Баграмяна

25 сентября в посёлке Янчукан в Северо-Байкальском районе Бурятии состоялось открытие памятника маршалу Советского Союза, советскому полководцу, дважды Герою Советского Союза, кавалеру семи орденов Ленина Ивану Баграмяну.

Памятник появился на станции Кюхельбекерская, сообщили в администрации Северо-Байкальского района.

На открытие из Москвы приехал внук Ивана Баграмяна Иван Сергеевич. Также прибыли начальник Восточно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению в Северо-Байкальском районе Василий Зубаков и глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.

 

Мероприятие продолжилось на площади концертной программой «Вперёд, в прошлое...», посвящённой прибытию первого поезда с почётными пассажирами на станцию Кюхельбекерская.

В течение всего концерта со сцены звучали слова благодарности от приглашённых гостей. Общественные организации посёлка, ТОСы позаботились об угощениях.

На следующий день Иван Сергеевич Баграмян провёл несколько встреч со школьниками Северо-Байкальского района и города Северобайкальск. Ребята с интересом слушали о его дедушке, знаменитом советском полководце, судьба и подвиги которого теперь навсегда увековечены в памятнике на северобайкальской земле.

Справка:

Иван Баграмян родился 2 декабря 1897 года в деревне Чардахлы вблизи Елизаветполя (ныне город Гянджа в Азербайджане). В Первую мировую войну записался добровольцем в армию. В 1931 году поступил в военную академию имени Фрунзе, которую окончил с отличием в 1934 году и получил назначение на должность начальника оперативного штаба. В 1935 году ему присвоено звание полковника, а в 1936 году он назначен на должность начальника оперативного отдела штаба армии. В должности начальника штаба 12-й армии Киевского особого военного округа встретил начало Великой Отечественной войны.

Во время проведения Киевской оборонительной стратегической операции он занимался организацией обороны Киевского укреплённого района, за что в августе 1941-го ему присвоено звание генерал-майора. За операцию «Киевский котёл» Баграмян в ноябре 1941-го получил орден Красного Знамени. Разработал и провёл целую серию наступательных операций, которые значительно приблизили победоносное окончание войны.

В июле 1944 года за успешную организацию действий войск 1-го Прибалтийского фронта во время Белорусской стратегической операции Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны Баграмян назначен командующим Прибалтийского военного округа, а в 1955-м ему присвоено звание маршала СССР. В 1977 году, в год своего 80-летия, получил вторую звезду Героя Советского Союза.

Умер в 1982 году. Захоронен в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. 
памятник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию со спецоперации вернулись бойцы Росгвардии
В Бурятию со спецоперации вернулись бойцы Росгвардии
Общество, 05.10.2022
Бойцы спецподразделений несли службу три месяца
Ещё 53 человека в Бурятии заболели COVID-19
Ещё 53 человека в Бурятии заболели COVID-19
Общество, 05.10.2022
В больницах лечатся 85 человек
Сменился директор Бурятского хореографического колледжа
Сменился директор Бурятского хореографического колледжа
Общество, 05.10.2022
Прежний директор Доржо Дугаржапов обратился к руководству Бурятии
Худрук Цирка Бурятии покидает пост после 13 лет работы
Худрук Цирка Бурятии покидает пост после 13 лет работы
Общество, 05.10.2022
Новый художественный руководитель уже найден
В Бурятии стартует республиканская студенческая туриада
В Бурятии стартует республиканская студенческая туриада
Общество, 05.10.2022
По итогам туриады каждому участнику будет выдан сертификат
В Бурятии 5 октября до +4 градусов
В Бурятии 5 октября до +4 градусов
Общество, 05.10.2022
В Улан-Удэ без осадков
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 04.10.2022
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
В Бурятии будут следить за качеством воды из Монголии
В Бурятии будут следить за качеством воды из Монголии
Общество, 04.10.2022
На юге республике работала опытная станция мониторинга качества воды в Селенге
В Бурятии завершилось первенство по дзюдо
В Бурятии завершилось первенство по дзюдо
Общество, 04.10.2022
Соревнования проходили в Кабанском районе
Соцработник из Бурятии стала призёром межрегионального конкурса
Соцработник из Бурятии стала призёром межрегионального конкурса
Общество, 04.10.2022
Она названа одним из лучших руководителей учреждения социальной сферы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^