В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушения закона в деятельности лечебно-исправительное учреждение № 5 УФСИН по Бурятии.
Так, в нарушение уголовно-исполнительного законодательства не все лица, отбывающие наказание, были обеспечены вещевым имуществом в полном объёме, отдельным работающим осуждённым не выдавались средства индивидуальной защиты. Установлены факты неполной оплаты труда осуждённых за работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни.
- Вопреки законодательству о пожарной безопасности на ряде объектов не проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности; выявлено ненадлежащее санитарное состояние отдельных помещений пищеблока, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Начальнику УФСИН России по Бурятии внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении.
В Бурятии работающих осуждённых не обеспечили спецодеждой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Регистрационный этап продлится до 10 октября
По итогам туриады каждому участнику будет выдан сертификат
В Улан-Удэ без осадков
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
На юге республике работала опытная станция мониторинга качества воды в Селенге
Мероприятие стартует 6 октября
Соревнования проходили в Кабанском районе
Она названа одним из лучших руководителей учреждения социальной сферы
Соревнования завершатся 7 октября
Вход для гостей и зрителей свободный
Представитель Кабанского района вошёл в десятку лучших «Мастеров года»
В республике состоялся конкурс красоты среди женщин старше 55 лет
В Улан-Удэ прошёл чемпионат органов безопасности и правопорядка
Представительница Иволгинского района стала призёром в номинации «Лучшая конская упряжь и шорные изделия»