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В Бурятии работающих осуждённых не обеспечили спецодеждой

В Бурятии работающих осуждённых не обеспечили спецодеждой
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушения закона в деятельности лечебно-исправительное учреждение № 5 УФСИН по Бурятии.

Так, в нарушение уголовно-исполнительного законодательства не все лица, отбывающие наказание, были обеспечены вещевым имуществом в полном объёме, отдельным работающим осуждённым не выдавались средства индивидуальной защиты. Установлены факты неполной оплаты труда осуждённых за работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни.

- Вопреки законодательству о пожарной безопасности на ряде объектов не проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности; выявлено ненадлежащее санитарное состояние отдельных помещений пищеблока, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Начальнику УФСИН России по Бурятии внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении.
прокуратура

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