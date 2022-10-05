В Бурятии работающих осуждённых не обеспечили спецодеждой

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорская проверка выявила нарушения закона в деятельности лечебно-исправительное учреждение № 5 УФСИН по Бурятии.



Так, в нарушение уголовно-исполнительного законодательства не все лица, отбывающие наказание, были обеспечены вещевым имуществом в полном объёме, отдельным работающим осуждённым не выдавались средства индивидуальной защиты. Установлены факты неполной оплаты труда осуждённых за работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни.



- Вопреки законодательству о пожарной безопасности на ряде объектов не проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности; выявлено ненадлежащее санитарное состояние отдельных помещений пищеблока, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Начальнику УФСИН России по Бурятии внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении.

