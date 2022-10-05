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В Бурятии стартует республиканская студенческая туриада

В Бурятии стартует республиканская студенческая туриада
Общество,  Фото:федерация спортивного туризма РБ
По итогам туриады каждому участнику будет выдан сертификат

С 6 по 15 октября в Бурятии состоится традиционная республиканская студенческая туриада. Местом проведения станут хребет Улан-Бургасы в Заиграевском районе, Тункинские гольцы в Тункинском районе и Хонгор-Уульский хребет в Закаменском районе.

Основные нитки маршрутов:
1) Улан-Удэ – с. Ангир — хребет Улан-Бургасы – Харашибирские столбы – радиальные выходы на вершины – с.Ацагат (с. Первомаевка, с. Шулута) – Улан-Удэ;
2) Улан-Удэ – с. Нилова Пустынь – перевал Шумак – Шумакские источники – перевал Шумак – с Нилова Пустынь – Улан-Удэ;
3) Улан-Удэ – с. Санага – вверх по р. Джида – р. Биту-Джида – г. Уран-Душэ - р. Джида – с. Санага – Улан-Удэ.

Протяжённость маршрутов: от 70 км до 120 км с учетом радиальных выходов.

Участниками туриады станут организованные группы, команды от вузов, ссузов, общеобразовательных учреждений, общественных и профсоюзных организаций из лиц от 18 лет и старше. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.

На основании представленных отчётов по пройденным маршрутам будут определены победители и выданы справки маршрутно-квалификационных комиссий об участии или руководстве соответствующего степенного или категорийного похода и сертификаты участникам.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия спортивный туризм туриада студенты спорт

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