В Бурятии раскритиковали медленное строительство школы





















На строительство школы в селе Курумкан будут привлечены рабочие с других объектов. Об этом заявил и.о. заместителя председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.В ходе рабочей поездки он посетил школу и дал поручение закрыть на объекте тепловой контур до 20 октября, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.- Продолжается строительство новой школы в селе Курумкан, но работы идут медленно. По словам подрядчика, на объекте работают около ста человек, однако и этого сейчас недостаточно. Мы уже не первый раз корректируем график. У подрядчика есть ещё ряд объектов, придётся оттуда забрать рабочих, потому что школа для нас один из самых важных и приоритетных объектов. Глава района постоянно находится на объекте, но здесь важен организационный момент. Мы понимаем, что здесь сложная логистика, отдалённый район. Здесь чётко нужно расставить всех специалистов по фронту работы. Край – до 20 октября тепловой контур должен быть закрыт, кровля, установлены витражи, окна и заведено тепло. Мы для себя ставим задачу завершить строительство школы в этом году, – рассказал Евгений Луковников.Школу начали строить во втором квартале 2021 года. По плану строительство должно было завершиться уже в сентябре этого года. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству металлоконструкций и монтажу сэндвич-панелей спортзала, по устройству внутренних сетей канализации, вентиляции, ливневой канализации, фасада здания.- Первоначально при строительстве школы управление капстроительства совместно с подрядчиком решали вопросы в части замены инженерного оборудования импортного производства на российские аналоги, по доставке материалов на объект в связи с его удаленностью и внесение изменений в проектную документацию. Сейчас вопросы решены, теперь всё находится в руках подрядной организации. Насколько будет правильно организован производственный процесс, от этого будет зависеть насколько быстро сдастся школа. Чтобы правильно организовать процесс строительства, управление капитального строительства направляет на объект куратора для осуществления постоянного контроля и помощи в решении производственных вопросов, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Школу строят в рамках реализации национального проекта «Образование». Стоимость строительства вместе с оборудованием – 460 миллионов рублей.Здание школы площадью 6000 кв. м. будет состоять из семи блоков в два и три этажа. Предусмотрены отдельные зоны для старших и начальных классов, столовая на 162 места, спортзал, актовый зал и учебные мастерские. На территории школы расположатся площадки для подвижных игр, тихого отдыха, мини-футбольное поле, площадка для массовых мероприятий, беговая дорожка и автомобильная стоянка.