В Улан-Удэ без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 октября по республике переменная облачность, по северному Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -12,-17, по Прибайкалью до -1, днём +4,+9, местами-1,+4.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +5,+7.
В Бурятии 5 октября до +4 градусов
Общество, Фото:
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