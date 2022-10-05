В Бурятии 5 октября до +4 градусов

В Улан-Удэ без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 октября по республике переменная облачность, по северному Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -12,-17, по Прибайкалью до -1, днём +4,+9, местами-1,+4.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +5,+7.

