В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке



В Бурятии 8 октября пройдут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию «Гонка Сильнейших – 2022». Соревнования станут двенадцатым этапом кубка РБ.



Чемпионат и первенство состоятся в Улан-Удэ, в лесном массиве в районе этнографического музея народов Забайкалья. Спортсмены посоревнуются в дисциплине «кросс-классика», сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Участие в турнире примут следующие группы:

- Ж12 - девочки 2010 г. р и младше;

- Ж14 - девочки 2008-2009 гг.р.;

- Ж16 - девушки 2006-2007 гг.р.;

- Ж18 - девушки 2004-2005 гг.р.;

- Ж21 - женщины 2003 г.р. и старше;

- Ж40 - женщины 40-49 лет;

- Ж50 - женщины 50-59 лет;

- Ж60 - женщины 60 лет и старше;

- М12 - мальчики 2010 г.р. и младше;

- М14 - мальчики 2008-2009 гг.р.;

- М16 - юноши 2006-2007 гг.р.;

- М18 - юноши 2004-2005 гг.р.;

- М21 - мужчины 2003 г.р. и старше;

- М40 - мужчины 40-49 лет;

- М50 - мужчины 50-59 лет;

- М60 - мужчины 60 лет и старше;

- Новички - любой возраст.



В 10:00 начнётся регистрация участников, выдача чипов и номеров. В 11:30 будет проведён парад открытия. Старт соревнований будет дан в 12:00. В 14:20 пройдёт церемония награждения.



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