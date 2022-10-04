В Бурятии будут следить за качеством воды из Монголии

Общество, Фото: ЛИН СО РАН

На юге республике работала опытная станция мониторинга качества воды в Селенге



В сентябре на реке Селенга Лимнологическим институтом СО РАН в районе посёлка Усть-Кяхта в Бурятии был установлен временный пост мониторинга качества воды, поступающей из Монголии.



Опытный пост мониторинга работал в автономном режиме. Информация об измерениях с различных датчиков передавалась в базу данных института и отображалась на мониторах системы наблюдения.



По результатам анализа данных и условий постановки станции будут разработаны рекомендации для создания постоянного поста мониторинга экологического состояния втекающей на территорию РФ реки Селенга в приграничном районе посёлка Наушки. Об этом сообщает пресс-служба института.

