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В Бурятии проходят чемпионат и первенство республики по шахматам

В Бурятии проходят чемпионат и первенство республики по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования завершатся 7 октября

С 30 сентября по 6 октября в Бурятии проходят чемпионат республики по шахматам среди мужчин и женщин, а также первенства региона по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. Турнир проводится в Улан-Удэ, в городском шахматном клубе. Начало туров в 16:00.

Закрытие и награждение состоятся 7 октября в 15:00. Результаты турниров отправятся на обсчёт российского рейтинга.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.

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спорт Бурятия шахматы чемпионат Бурятии первенство Бурятии

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