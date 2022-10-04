Соревнования завершатся 7 октября
С 30 сентября по 6 октября в Бурятии проходят чемпионат республики по шахматам среди мужчин и женщин, а также первенства региона по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. Турнир проводится в Улан-Удэ, в городском шахматном клубе. Начало туров в 16:00.
Закрытие и награждение состоятся 7 октября в 15:00. Результаты турниров отправятся на обсчёт российского рейтинга.
Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.
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В Бурятии проходят чемпионат и первенство республики по шахматам
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