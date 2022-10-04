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В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли заварные пирожные

В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли заварные пирожные
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мастер-класс проводили опытные в кулинарии осуждённые

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл очередной кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённые женщины научились готовить пирожные из заварного теста с белковым кремом.

Мастер-класс проводили осуждённые, которые состоят в кружке «Сам себе повар». Женщины поэтапно рассказали присутствующим, как правильно готовить и с чем подавать десерт.

- Навыки, полученные на таких мероприятиях, пригодятся женщинам после освобождения, где они смогут порадовать своими умениями близких людей, - отмечают в УФСИН по Бурятии.

осужденные

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