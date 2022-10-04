В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли заварные пирожные

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мастер-класс проводили опытные в кулинарии осуждённые



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл очередной кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённые женщины научились готовить пирожные из заварного теста с белковым кремом.



Мастер-класс проводили осуждённые, которые состоят в кружке «Сам себе повар». Женщины поэтапно рассказали присутствующим, как правильно готовить и с чем подавать десерт.



- Навыки, полученные на таких мероприятиях, пригодятся женщинам после освобождения, где они смогут порадовать своими умениями близких людей, - отмечают в УФСИН по Бурятии.



