Мастер-класс проводили опытные в кулинарии осуждённые
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл очередной кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённые женщины научились готовить пирожные из заварного теста с белковым кремом.
Мастер-класс проводили осуждённые, которые состоят в кружке «Сам себе повар». Женщины поэтапно рассказали присутствующим, как правильно готовить и с чем подавать десерт.
- Навыки, полученные на таких мероприятиях, пригодятся женщинам после освобождения, где они смогут порадовать своими умениями близких людей, - отмечают в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли заварные пирожные
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