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В Улан-Удэ открыли памятник умершим от коронавируса медикам

В Улан-Удэ открыли памятник умершим от коронавируса медикам
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Увековечена память 12 медиков, скончавшихся в разгар пандемии

Сегодня в Улан-Удэ у городской поликлиники №1 состоялось открытие памятника в честь медиков, которые скончались в разгар пандемии коронавируса. Всего жертвами пандемии стали 12 медиков, заразившиеся на работе.

Установку памятника инициировали в прошлом году активисты движения «Матери России». За время благотворительной акции «Белые ангелы» удалось собрать около 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Вы отстояли. Вы смогли. Вы переломили ситуацию и минимизировали потери ценой собственной жизни. Уважаемые наши медики, я искренне всем врачам, присутствующему здесь молодому поколению, хочу сказать огромное спасибо за то, что вы несёте свою миссию, сохраняете наше здоровье, наши жизни, - обратился к присутствующим глава Бурятии Алексей Цыденов.

Памятник создали известные скульпторы Вячеслав Бухаев и Матвей Макушкин. На нём выгравирована надпись «Подвигу врачей», VIVA VITA – «Да здравствует жизнь!» и клятва Гиппократа.



коронавирус памятник

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