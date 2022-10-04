В Улан-Удэ открыли памятник умершим от коронавируса медикам











Сегодня в Улан-Удэ у городской поликлиники №1 состоялось открытие памятника в честь медиков, которые скончались в разгар пандемии коронавируса. Всего жертвами пандемии стали 12 медиков, заразившиеся на работе.Установку памятника инициировали в прошлом году активисты движения «Матери России». За время благотворительной акции «Белые ангелы» удалось собрать около 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Вы отстояли. Вы смогли. Вы переломили ситуацию и минимизировали потери ценой собственной жизни. Уважаемые наши медики, я искренне всем врачам, присутствующему здесь молодому поколению, хочу сказать огромное спасибо за то, что вы несёте свою миссию, сохраняете наше здоровье, наши жизни, - обратился к присутствующим глава Бурятии Алексей Цыденов.Памятник создали известные скульпторы Вячеслав Бухаев и Матвей Макушкин. На нём выгравирована надпись «Подвигу врачей», VIVA VITA – «Да здравствует жизнь!» и клятва Гиппократа.