В селе Курумкан в Бурятии строят хоккейную коробку

Общество, Фото: УКС правительства Бурятии

Стоимость строительства – 14 миллионов



В селе Курумкан в Бурятии дети уже этой зимой будут заниматься хоккеем на спортивной площадке. Впрочем, универсальная площадка предназначена для занятий и зимой, и летом.



Стоимость строительства – 14 миллионов рублей, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.



- На объекте выполнены работы по устройству бетонного основания и резинового покрытия, сейчас выполняются работы по устройству хоккейной коробки и наружного освещения. Работы будут закончены до конца октября, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Новая площадка будет предназначена для игры в футбол или баскетбол в летнее время, а также для занятий хоккеем зимой. Современное резиновое покрытие делает площадку многофункциональной.

