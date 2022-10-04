Стоимость строительства – 14 миллионов
В селе Курумкан в Бурятии дети уже этой зимой будут заниматься хоккеем на спортивной площадке. Впрочем, универсальная площадка предназначена для занятий и зимой, и летом.
Стоимость строительства – 14 миллионов рублей, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.
- На объекте выполнены работы по устройству бетонного основания и резинового покрытия, сейчас выполняются работы по устройству хоккейной коробки и наружного освещения. Работы будут закончены до конца октября, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Новая площадка будет предназначена для игры в футбол или баскетбол в летнее время, а также для занятий хоккеем зимой. Современное резиновое покрытие делает площадку многофункциональной.
В селе Курумкан в Бурятии строят хоккейную коробку
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