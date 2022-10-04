В селе Курумкан в Бурятии капитально отремонтировали школу

























В Бурятии капитально отремонтировали школу №1 в селе Курумкан. Стоимость ремонта составила 65 миллионов рублей.На объекте был произведён ремонт внутренних инженерных систем, заменены окна и двери, произведены внутренние отделочные работы, сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства Бурятии.Накануне и.о. заместителя председателя правительства Евгений Луковников посетил школу и оценил качество ремонта.- Основные работы проведены качественно. По словам учителей, в здании стало значительно светлее и уютнее. В школу также было закуплено оборудование, интерактивные доски, ноутбуки, оборудование для кабинетов труда, физики, биологии и другие. К сожалению, не хватило финансирования на ремонт спортзала, на ремонт кровли и фасада. Я дал поручение чтобы администрация Курумканского района направила письмо в адрес главы Бурятии Алексея Цыденова, копию в мой адрес о выделении дополнительных средств. Нужно полностью закончить капитальный ремонт школы, чтобы комплекс был полностью обновлён, – рассказал Евгений Луковников.Курумканская средняя школа №1 1987 года постройки, за это время в здании ни разу не проводился капитальный ремонт.- В здании школы был произведен ремонт водопровода, канализации, отопления, вентиляции, устройства противопожарной защиты, электроосвещения, то есть отремонтированы все внутренние инженерные системы. Также было установлено видеонаблюдение, заменены окна и двери, был произведён ремонт полов, стен и потолков. Строительно-монтажные работы были закончены 31 августа, в сентябре провели пуско-наладочные работы вентиляции, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Всего в Бурятии в рамках госпрограммы «Развитие образования» в этом году отремонтируют 55 школ, на эти цели выделен 1,7 млрд рублей.