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В селе Курумкан в Бурятии капитально отремонтировали школу

В селе Курумкан в Бурятии капитально отремонтировали школу
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Школу, построенную в 1987 году, капитально отремонтировали впервые

В Бурятии капитально отремонтировали школу №1 в селе Курумкан. Стоимость ремонта составила 65 миллионов рублей.

На объекте был произведён ремонт внутренних инженерных систем, заменены окна и двери, произведены внутренние отделочные работы, сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства Бурятии.



Накануне и.о. заместителя председателя правительства Евгений Луковников посетил школу и оценил качество ремонта.

- Основные работы проведены качественно. По словам учителей, в здании стало значительно светлее и уютнее. В школу также было закуплено оборудование, интерактивные доски, ноутбуки, оборудование для кабинетов труда, физики, биологии и другие. К сожалению, не хватило финансирования на ремонт спортзала, на ремонт кровли и фасада. Я дал поручение чтобы администрация Курумканского района направила письмо в адрес главы Бурятии Алексея Цыденова, копию в мой адрес о выделении дополнительных средств. Нужно полностью закончить капитальный ремонт школы, чтобы комплекс был полностью обновлён, – рассказал Евгений Луковников.


Курумканская средняя школа №1 1987 года постройки, за это время в здании ни разу не проводился капитальный ремонт.

- В здании школы был произведен ремонт водопровода, канализации, отопления, вентиляции, устройства противопожарной защиты, электроосвещения, то есть отремонтированы все внутренние инженерные системы. Также было установлено видеонаблюдение, заменены окна и двери, был произведён ремонт полов, стен и потолков. Строительно-монтажные работы были закончены 31 августа, в сентябре провели пуско-наладочные работы вентиляции, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Всего в Бурятии в рамках госпрограммы «Развитие образования» в этом году отремонтируют 55 школ, на эти цели выделен 1,7 млрд рублей.





школы капитальный ремонт

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