В Улан-Удэ поступят ещё 32 новых автобуса

В Улан-Удэ на маршрутах работают 16 новых автобусов большого и среднего класса, поступивших в сентябре. Девять больших «Волгабасов» курсируют по маршрутам №1, 10, 16, 134 и 135. Семь новых автобусов «ПАЗ» - по маршрутам №3А, 4А, 10, 11, 17, 27.

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