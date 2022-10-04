В Улан-Удэ поступят ещё 32 новых автобуса

В Улан-Удэ на маршрутах работают 16 новых автобусов большого и среднего класса, поступивших в сентябре. Девять больших «Волгабасов» курсируют по маршрутам №1, 10, 16, 134 и 135. Семь новых автобусов «ПАЗ» - по маршрутам №3А, 4А, 10, 11, 17, 27.
На сегодня в Улан-Удэ уже поступили 11 автобусов большого класса «Волгабас» и 10 автобусов среднего класса «ПАЗ». Ближайшая поставка назначена на вторую половину октября - на базу МУП «Городских маршрутов» придут 12 «ПАЗ» и 20 единиц «Волгабас», сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что с поставкой дополнительных автобусов количество рейсов на магистральных маршрутах, обслуживаемых МУП «Городские маршруты», значительно увеличится, а интервал движения сократится.
До конца года в городе появится 65 автобусов среднего класса и 59 – большого класса. В следующем году поступят ещё 14 больших «Волгабасов». Всего парк МУП «Городские маршруты» пополнится 138 автобусами.
Как сообщал «Байкал-Daily», первые «Волгабасы» поступили в Улан-Удэ в начале сентября. Это автобусы большой вместительности, рассчитанные сразу на 111 пассажиров.