04 октября

03 октября

Популярное

В Улан-Удэ поступят ещё 32 новых автобуса

В Улан-Удэ поступят ещё 32 новых автобуса
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сейчас по городу курсируют уже девять больших «Волгабасов»

В Улан-Удэ на маршрутах работают 16 новых автобусов большого и среднего класса, поступивших в сентябре. Девять больших «Волгабасов» курсируют по маршрутам №1, 10, 16, 134 и 135. Семь новых автобусов «ПАЗ» - по маршрутам №3А, 4А, 10, 11, 17, 27.



На сегодня в Улан-Удэ уже поступили 11 автобусов большого класса «Волгабас» и 10 автобусов среднего класса «ПАЗ». Ближайшая поставка назначена на вторую половину октября - на базу МУП «Городских маршрутов» придут 12 «ПАЗ» и 20 единиц «Волгабас», сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что с поставкой дополнительных автобусов количество рейсов на магистральных маршрутах, обслуживаемых МУП «Городские маршруты», значительно увеличится, а интервал движения сократится.

До конца года в городе появится 65 автобусов среднего класса и 59 – большого класса. В следующем году поступят ещё 14 больших «Волгабасов». Всего парк МУП «Городские маршруты» пополнится 138 автобусами.

Как сообщал «Байкал-Daily», первые «Волгабасы» поступили в Улан-Удэ в начале сентября. Это автобусы большой вместительности, рассчитанные сразу на 111 пассажиров. 
автобус общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Курумкан в Бурятии капитально отремонтировали школу
В селе Курумкан в Бурятии капитально отремонтировали школу
Общество, 04.10.2022
Школу, построенную в 1987 году, капитально отремонтировали впервые
В Улан-Удэ поступят ещё 32 новых автобуса
В Улан-Удэ поступят ещё 32 новых автобуса
Общество, 04.10.2022
Сейчас по городу курсируют уже девять больших «Волгабасов»
Школьникам Улан-Удэ рассказали о бешенстве
Школьникам Улан-Удэ рассказали о бешенстве
Общество, 04.10.2022
Лекции проводили в местах, где есть проблемы с самовыгулом собак
В Улан-Удэ состоится юбилейный вечер легендарных Ларисы Протасовой и Виктора Ганженко
В Улан-Удэ состоится юбилейный вечер легендарных Ларисы Протасовой и Виктора Ганженко
Общество, 04.10.2022
На концерте зрители и поклонники балета смогут проследить творческий путь известных бурятских танцовщиков
Росгвардейцы Бурятии стали лучшими в мини-футболе
Росгвардейцы Бурятии стали лучшими в мини-футболе
Общество, 04.10.2022
В финале сошлись команды сил специального назначения и вневедомственной охраны
В Улан-Удэ продолжаются выезды за валежником
В Улан-Удэ продолжаются выезды за валежником
Общество, 04.10.2022
В минувшие выходные к сбору присоединились горожане на 20 машинах
Коронавирус в Бурятии снижает активность
Коронавирус в Бурятии снижает активность
Общество, 04.10.2022
С каждым днём новых больных всё меньше
Бурятия ремонтирует дороги в подшефном районе ДНР
Бурятия ремонтирует дороги в подшефном районе ДНР
Общество, 04.10.2022
Специалисты ремонтируют дороги и детские площадки
Валенки, ласты и удочки вернули забывчивым пассажирам ВСЖД
Валенки, ласты и удочки вернули забывчивым пассажирам ВСЖД
Общество, 04.10.2022
Это стало возможным благодаря сервису «Забытые вещи»
Клещи в Бурятии начали впадать в спячку
Клещи в Бурятии начали впадать в спячку
Общество, 04.10.2022
За неделю они покусали всего восемь человек
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Свою игру»
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Свою игру»
Общество, 04.10.2022
Мероприятие приурочили ко Дню музыки 
Чита примет фестиваль народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Чита примет фестиваль народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Общество, 04.10.2022
Мероприятие состоится в ноябре этого года
В Иркутске станцуют «Ёхор на Ангаре»
В Иркутске станцуют «Ёхор на Ангаре»
Общество, 04.10.2022
Фестиваль завершится большим гранд-ёхором

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^