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Школьникам Улан-Удэ рассказали о бешенстве

Школьникам Улан-Удэ рассказали о бешенстве
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Лекции проводили в местах, где есть проблемы с самовыгулом собак

28 сентября, во Всемирный день борьбы с бешенством, инспекторы управления ветеринарии Бурятии пришли в две школы Улан-Удэ. Они побеседовали с учениками начальных классов.

Лекции прошли школах № 55 и №52, которые находятся в районах Мелькомбината и Зверосовхоза. Это одни из районов, где проблема безнадзорных собак и собак на самовыгуле стоит наиболее остро.

Инспекторы рассказали детям не только о бешенстве и мерах его профилактики, но и как вести себя встрече с собакой. Школьникам напомнили о правилах выгула и об ответственности владельца за своего питомца.

- Детям понравилась лекция, они вспоминали свои истории из жизни о встрече с собаками и рассказывали о своих питомцах, которым ставили прививки от бешенства. По окончанию беседы школьникам были розданы памятки, - сообщает пресс-служба управление ветеринарии Бурятии.

По достижению щенка возраста трёх месяцев владелец обязан зарегистрировать его в государственном ветеринарном учреждении. Всех взрослых особей необходимо прививать от бешенства при достижении их двухмесячного возраста, вакцинация проводится бесплатно. По достижению собаки возраста 1 года желательно провести стерилизацию. Все эти меры помогут сократить число брошенных и безнадзорных животных и предотвратить заражения бешенством.
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