Представитель Кабанского района вошёл в десятку лучших «Мастеров года»
На выходных завершился один из всероссийских конкурсов профмастерства педагогов, участие в котором принимали преподаватели колледжей и техникумов, а также мастера производственного обучения. Бурятия показала достойный результат: преподаватель политехнического техникума Дмитрий Степанов из посёлка Селенгинск Кабанского района занял почётное третье место и оказался в десятке лучших на всероссийских соревнованиях «Мастер года».
«Мастер года» – соревнование для тех, кто готов поделиться уникальным опытом подготовки студентов, методикой, основанной на передовых технологиях практической подготовки. Стать лидером конкурса было непросто: в этом году призёру из Бурятии удалось обойти 2782 участника из всех регионов, подтвердив звание одного из лучших педагогов системы среднего профобразования.
- Я очень рад, что вошёл в десятку лучших и попал в финал! Каждый участник конкурса хотел победить, конкуренция была можно сказать не на жизнь, а на смерть, – поделился Дмитрий Степанов.
На родине конкурсанта из Бурятии встречали представители министерства образования и науки республики, совета директоров профессиональных образовательных организаций, Байкальского многопрофильного колледжа.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в следующем году финал конкурса пройдёт на родине лидера профессионального соревнования Ирины Демиховой в Тульской области.
Преподаватель из Бурятии стал третьим на всероссийских профсоревнованиях
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