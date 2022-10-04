Преподаватель из Бурятии стал третьим на всероссийских профсоревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Представитель Кабанского района вошёл в десятку лучших «Мастеров года»



На выходных завершился один из всероссийских конкурсов профмастерства педагогов, участие в котором принимали преподаватели колледжей и техникумов, а также мастера производственного обучения. Бурятия показала достойный результат: преподаватель политехнического техникума Дмитрий Степанов из посёлка Селенгинск Кабанского района занял почётное третье место и оказался в десятке лучших на всероссийских соревнованиях «Мастер года».



«Мастер года» – соревнование для тех, кто готов поделиться уникальным опытом подготовки студентов, методикой, основанной на передовых технологиях практической подготовки. Стать лидером конкурса было непросто: в этом году призёру из Бурятии удалось обойти 2782 участника из всех регионов, подтвердив звание одного из лучших педагогов системы среднего профобразования.



- Я очень рад, что вошёл в десятку лучших и попал в финал! Каждый участник конкурса хотел победить, конкуренция была можно сказать не на жизнь, а на смерть, – поделился Дмитрий Степанов.



На родине конкурсанта из Бурятии встречали представители министерства образования и науки республики, совета директоров профессиональных образовательных организаций, Байкальского многопрофильного колледжа.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в следующем году финал конкурса пройдёт на родине лидера профессионального соревнования Ирины Демиховой в Тульской области.

