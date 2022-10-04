Силовики Бурятии соревновались в мини-футболе

В Улан-Удэ прошёл чемпионат органов безопасности и правопорядка



На центральном стадионе Улан-Удэ состоялся чемпионат по мини-футболу среди органов безопасности и правопорядка республики. Турнир стал седьмым видом спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо». В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов из 15 команд коллективов физической культуры.



На протяжении двух дней команды на трёх полях вели упорную борьбу за звание победителя чемпионата. Золотые награды в первой группе завоевал коллектив физической культуры №42. В результате серии послематчевых пенальти серебряным призёром турнира стал коллектив физической культуры №8, а бронзовые награды достались КФК №22.



Во второй группе в борьбе за третье место уверенную победу одержал коллектив физической культуры №10, обыграв команду КФК №7 со счётом 3:0. Победителем чемпионата по мини-футболу во второй группе стала команда КФК №2 (Хоринск). Почётное второе место заняла команда КФК №2 (Закаменск).



Как сообщает пресс-служба БРО «Динамо», победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

