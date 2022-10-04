04 октября

03 октября

Популярное

Силовики Бурятии соревновались в мини-футболе

Силовики Бурятии соревновались в мини-футболе
Общество,  Фото:пресс-служба БРО «Динамо»
В Улан-Удэ прошёл чемпионат органов безопасности и правопорядка

На центральном стадионе Улан-Удэ состоялся чемпионат по мини-футболу среди органов безопасности и правопорядка республики. Турнир стал седьмым видом спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо». В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов из 15 команд коллективов физической культуры.

На протяжении двух дней команды на трёх полях вели упорную борьбу за звание победителя чемпионата. Золотые награды в первой группе завоевал коллектив физической культуры №42. В результате серии послематчевых пенальти серебряным призёром турнира стал коллектив физической культуры №8, а бронзовые награды достались КФК №22.

Во второй группе в борьбе за третье место уверенную победу одержал коллектив физической культуры №10, обыграв команду КФК №7 со счётом 3:0. Победителем чемпионата по мини-футболу во второй группе стала команда КФК №2 (Хоринск). Почётное второе место заняла команда КФК №2 (Закаменск).

Как сообщает пресс-служба БРО «Динамо», победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.
футбол Бурятия спорт мини-футбол

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мастера Бурятии приняли участие в конкурсе конского убранства и снаряжений
Мастера Бурятии приняли участие в конкурсе конского убранства и снаряжений
Общество, 04.10.2022
Представительница Иволгинского района стала призёром в номинации «Лучшая конская упряжь и шорные изделия»
В Иркутской области поиски золота нанесли природе ущерб на 3,4 миллиарда
В Иркутской области поиски золота нанесли природе ущерб на 3,4 миллиарда
Общество, 04.10.2022
По факту нанесения ущерба водным биоресурсам возбуждено уголовное дело
Бурятский госуниверситет отметил 90-летний юбилей
Бурятский госуниверситет отметил 90-летний юбилей
Общество, 04.10.2022
В честь события в Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности республики
Каратист из Бурятии выиграл «бронзу» международных соревнований
Каратист из Бурятии выиграл «бронзу» международных соревнований
Общество, 04.10.2022
Спортсмены республики приняли участие в кубке маршала Покрышкина
В Иркутской области скоординируют помощь семьям участников СВО
В Иркутской области скоординируют помощь семьям участников СВО
Общество, 04.10.2022
Созданный штаб рассмотрит проблемные вопросы в семьях мобилизованных и военнослужащих
В Улан-Удэ подобрали замену Сергею Левицкому
В Улан-Удэ подобрали замену Сергею Левицкому
Общество, 04.10.2022
Назначен новый худрук Русского драмтеатра имени Бестужева
Бурятский шашист стал призёром чемпионата России
Бурятский шашист стал призёром чемпионата России
Общество, 04.10.2022
Баир Ринчинов завоевал бронзовую медаль соревнований
В Иркутск привезли чудотворную икону
В Иркутск привезли чудотворную икону
Общество, 04.10.2022
В столице области проводится выставка-форум «Православная Русь»
В Бурятии раскритиковали медленное строительство школы
В Бурятии раскритиковали медленное строительство школы
Общество, 04.10.2022
По плану, строительство должно было завершиться ещё в сентябре
В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
Общество, 04.10.2022
Средства от продажи билетов направят на дооснащение участников спецоперации
В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли заварные пирожные
В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли заварные пирожные
Общество, 04.10.2022
Мастер-класс проводили опытные в кулинарии осуждённые
В Улан-Удэ открыли памятник умершим от коронавируса медикам
В Улан-Удэ открыли памятник умершим от коронавируса медикам
Общество, 04.10.2022
Увековечена память 12 медиков, скончавшихся в разгар пандемии
В Бурятии мобилизованный личный состав мотострелковой бригады отправился на подготовку
В Бурятии мобилизованный личный состав мотострелковой бригады отправился на подготовку
Общество, 04.10.2022
- Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле, - заявил мобилизованный из Улан-Удэ
В селе Курумкан в Бурятии строят хоккейную коробку
В селе Курумкан в Бурятии строят хоккейную коробку
Общество, 04.10.2022
Стоимость строительства – 14 миллионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^