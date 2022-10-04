В Улан-Удэ состоится юбилейный вечер легендарных Ларисы Протасовой и Виктора Ганженко

На концерте зрители и поклонники балета смогут проследить творческий путь известных бурятских танцовщиков
Звёзды и легенды бурятского балета Лариса Протасова и Виктор Ганженко приглашают на свой юбилейный вечер. Он состоится 7 октября на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
Лариса Иннокентьевна Протасова —заведующая кафедрой хореографического искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России, народная артистка Бурятии.
В балет её привёл случай, рассказывает Лариса Иннокентьевна:
- Был набор – приезжала комиссия из Москвы. Помню, мы пришли с подружкой, увидели большое количество людей и ушли. Тогда отобрали группу из шести человек и отправили в Ленинград, но потом они вернулись обратно. В Улан-Удэ приехала педагог Громова Елизавета Николаевна, которая лично отбирала детей. Она ходила по дворам, школам, квартирам. Забрела в наш двор и спросила, есть ли здесь девочки, мальчики лет 10 для набора в хореографическое училище. Ей показали несколько квартир, она все обошла и зашла в нашу квартиру. Я в то время занималась художественной гимнастикой и знала позиции, как ногу вынуть, как ногу бросить, как присесть. И поэтому она меня сразу отобрала. Таким образом я поступила в хореографическое училище Ленинграда.
После учёбы была блистательная карьера. Лариса Протасова с Виктором Ганженко станцевали все ведущие партии в Бурятском театре оперы и балета.
Как вспоминает народный артист РСФСР Виктор Александрович Ганженко, в балет он тоже попал практически волей случая:
«Я не знал, что такое балет, пока не увидел летом 1961 года фильм-балет с Галиной Улановой «Жизель». Это было воскресенье, я пошёл на первый сеанс, меня просто интересовало, что за «Жизель». И я посмотрел первый сеанс в 8:30, потом остался на второй и так весь день на этот балет ходил, пришёл домой только в 10 часов вечера. Мне было 14 лет. Потом летом приехал Бурятский театр оперы и балета на гастроли в Иркутск, и я был на всех балетах. Я ходил и на уроки в балетный зал, просто посмотреть, сам попросился. Они меня проверили и сказали: «Приезжай! У нас как раз в сентябре откроется училище». Вот так я попал в Улан-Удэ в сентябре, потому что был восхищен нашим оперным театром и полюбил балет благодаря Улановой».
На концерте 7 октября зрители и поклонники балета смогут проследить творческий путь известных бурятских танцовщиков. В первом отделении будут представлены произведения из репертуара Виктора Ганженко и Ларисы Протасовой: фрагменты из балетов «Дон Кихот», «Легенда о любви», «Спартак» и другие. В программе второго отделения — номера классической и современной хореографии.
В концерте примут участие артисты Московского государственного театра балета классической хореографии La Classique, Государственного музыкального театра имени Яушева (Саранск), Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал», театра современного танца «Угол зрения» и, конечно, Бурятского театра оперы и балета, а также студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева и Восточно-Сибирского государственного института культуры.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ состоится юбилейный вечер легендарных Ларисы Протасовой и Виктора Ганженко
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