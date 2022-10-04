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В Иркутской области поиски золота нанесли природе ущерб на 3,4 миллиарда

В Иркутской области поиски золота нанесли природе ущерб на 3,4 миллиарда
Общество,  Фото:pixabay.com
По факту нанесения ущерба водным биоресурсам возбуждено уголовное дело

Многочисленные нарушения природоохранного законодательства обнаружены на границе и территории заказника федерального значения «Тофаларский» в Иркутской области. Факты установлены в ходе трёхдневного межведомственного выезда, организованного ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» с участием сотрудников Братской межрайонной природоохранной прокуратуры, МВД, Росприроднадзора, Нижнеудинского лесхоза, Тайшетского межрайонного отдела Росрыболовства.

По данным натурного обследования на участке заказника, затронутом хозяйственной деятельностью геологоразведочного предприятия, проложена десятикилометровая лесная дорога. Руководитель Тофаларского заказника, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Владимир Богатырь пояснил ситуацию.

- История началась ещё весной 2022 года. Государственные инспекторы Тофаларского заказника Александр Анашкин и Алексей Кудашов патрулировали труднодоступную восточную границу ООПТ на снегоходах и обнаружили на подведомственной территории дорогу, проложенную бульдозером. Эта техника могла принадлежать золотоискателям, которые получили лицензию на разведку вблизи границ заказника. Проверить эту версию получилось только в июне, когда территория стала доступной для заброски людей на аэролодках. Межведомственную комиссию за 4 рейса мы доставили к месту событий на аэролодках. Золотоискательский посёлок стоял на реке Кохторма (за границами заказника): баня, хозблок, столовая, два жилых дома. И специальное хранилище, где находились 700 хвостов хариуса сухого посола. Это на 1 миллион 320 тысяч ущерба биоресурсам… На квадроциклах с шинами низкого давления объехали все следы деятельности нарушителей. Видели снятые слои почвы, в том числе на островках и на берегах рек Большой Янгозы и Кохтормы. Новая дорога шла по центру речной долины и через водораздельный хребет. А поперёк речной долины – множество профилей, варварски вскрытой бульдозером земли. По краям этих дорог — ломаный лес. Верхние слои почвы с деревьями, судя по всему, золотоискатели просто расталкивали на обочины мощной техникой. Обнаружили также несколько площадок диаметром до 40 метров устроено для разворота КАМАЗов. Отдельно замечу, что одно из вопиющих нарушений – это то, что в нерестовый период золотоискатели на легкобронированном многоцелевом тягаче ездили прямо по руслу горной реки. А чтобы меньше трясло – они прошли этот путь… бульдозером! Прямо по руслу, по течению растолкали камни. Я предполагаю, что для небольшой горной речушки всё это вкупе с выловом более чем 700 особей хариуса – удар, который рыбье поголовье не перенесёт, - рассказал Владимир Богатырь.

По факту нанесения ущерба водным биоресурсам возбуждено уголовное дело. Сам ущерб к настоящему моменту возмещён виновником в полном объёме. Отделом МВД России по Нижнеудинскому району также возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в границах заказника Тофаларский: ущерб составил 8 миллионов 596 тысяч 568 рублей.

В заключении специалистов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» об оценке вреда, нанесённого природным комплексам заказника федерального значения, установлен факт изменения ландшафта с природного на техногенный; почва утратила свои плодородные свойства на площади порядка 40000 квадратных метров; уничтожены местообитания беспозвоночных животных вместе с их обитателями. Ущерб почвам, причинённый в результате хозяйственной деятельности геологоразведочного предприятия, составил 3 457 403 720 рублей. Ущерб объектам животного мира оценён в 9 460 671, 03 рубля.

Отделом МВД России по Нижнеудинскому району по материалам Братской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка в рамках статьи УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов», предусматривающей ответственность от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до исправительных работ на срок до двух лет с возмещением причинённого ущерба.

В Нижнеудинский городской суд направлено административное исковое заявление к Рослесхозу об обязании отнесения лесов заказника «Тофаларский» к категории лесов, расположенных на ООПТ (в настоящее время — резервные леса). Исковое заявление в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Иркутская область особо охраняемые природные территории заказники природоохранная деятельность

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