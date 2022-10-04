Мастера Бурятии приняли участие в конкурсе конского убранства и снаряжений

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК Забайкальского края

Представительница Иволгинского района стала призёром в номинации «Лучшая конская упряжь и шорные изделия»



1 октября в Агинском Бурятском округе был проведён II межрегиональный конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни». В нём приняли участие 25 участников из Забайкалья, Бурятии и Китая (Шэнэхээн) в четырёх номинациях: «Лучшее национальное седло», «Лучшая конская упряжь и шорные изделия», «Лучший комплект конского убранства верховой лошади» и «Лучшая презентация «Мориной соло».



Как сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края, победителями и призёрами конкурса стали:



Номинация «Лучший комплект конского убранства»

1 место - Шагаев Эрдэни, СП «Таптанай»

2 место - Жундуев Амголон, СП «Чиндалей»

3 место – Цырендондогой Сандан, Шэнэхээн



Номинация «Лучшее национальное седло»

1 место - Эрдынеев Ринчин, Агинский дацан

2 место - Дондоков Дамдин, СП «Узон»

3 место – Аюшиев Арсалан, СП «Ага-Хангил»



Номинация «Лучшая конская упряжь и шорные изделия»

1 место - Сультимов Бато, СП «Будулан»

2 место - Будажапова Нима-Цырен, с. Иволгинск



Номинация «Лучшая презентация «Мориной соло»

1 место - Батоцыренов Очир, СП «Урда-Ага»

2 место - Ирдынеев Дылгыр, СП «Кункур»

3 место – Бадмадоржиев Жаргал и Бабалаев Леонид, п.Агинское

3 место - Ешиев Баиржаб, СП «Будулан»



Специальный приз – Болотов Гомбодугар Болотович.



В рамках конкурса состоялась выставка изделий мастеров народных промыслов и ремёсел, в которой приняли участие мастера со своими работами, связанными с лошадьми и с конским снаряжением. Свои картины выставили Эрдынеева Намжилма, Шухэртуева Саяна, Жамсаранова Сэсэгма. Изделия из конского волоса показала детская школа искусств имени А. Арсаланова села Цокто-Хангил. Конскую упряжь продемонстрировали Узонский сельский музей, Абидуев Мункобаир и Сультимов Бато. Свои скульптуры представили Бочкарёв Саян, Бамбаева Татьяна, Санжиев Алдан, Цыденов Виктор, Бамбаева Татьяна. Свои кнуты показали Аюшиев Тугдум, Сультимов Бато, Баясхаланов Баир. Авторские сувенирные изделия и резьбу по дереву привезли Будуланский сельский музей, Бахметьев Владимир, Балуева Татьяна, Тудинова Виктория, Батомункуева Бальжит, Васильева Елена, Цыбенов Дашинима, Мархоева Вероника. Также мастер-класс по изготовлению национальной пуговицы «сомпи» провела мастер по пошиву национальных костюмов Жигжитжапова Пильжидма.



