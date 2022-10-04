Мастера Бурятии приняли участие в конкурсе конского убранства и снаряжений

Представительница Иволгинского района стала призёром в номинации «Лучшая конская упряжь и шорные изделия»
1 октября в Агинском Бурятском округе был проведён II межрегиональный конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни». В нём приняли участие 25 участников из Забайкалья, Бурятии и Китая (Шэнэхээн) в четырёх номинациях: «Лучшее национальное седло», «Лучшая конская упряжь и шорные изделия», «Лучший комплект конского убранства верховой лошади» и «Лучшая презентация «Мориной соло».
Как сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края, победителями и призёрами конкурса стали:
Номинация «Лучший комплект конского убранства»
1 место - Шагаев Эрдэни, СП «Таптанай»
2 место - Жундуев Амголон, СП «Чиндалей»
3 место – Цырендондогой Сандан, Шэнэхээн
Номинация «Лучшее национальное седло»
1 место - Эрдынеев Ринчин, Агинский дацан
2 место - Дондоков Дамдин, СП «Узон»
3 место – Аюшиев Арсалан, СП «Ага-Хангил»
Номинация «Лучшая конская упряжь и шорные изделия»
1 место - Сультимов Бато, СП «Будулан»
2 место - Будажапова Нима-Цырен, с. Иволгинск
Номинация «Лучшая презентация «Мориной соло»
1 место - Батоцыренов Очир, СП «Урда-Ага»
2 место - Ирдынеев Дылгыр, СП «Кункур»
3 место – Бадмадоржиев Жаргал и Бабалаев Леонид, п.Агинское
3 место - Ешиев Баиржаб, СП «Будулан»
Специальный приз – Болотов Гомбодугар Болотович.
В рамках конкурса состоялась выставка изделий мастеров народных промыслов и ремёсел, в которой приняли участие мастера со своими работами, связанными с лошадьми и с конским снаряжением. Свои картины выставили Эрдынеева Намжилма, Шухэртуева Саяна, Жамсаранова Сэсэгма. Изделия из конского волоса показала детская школа искусств имени А. Арсаланова села Цокто-Хангил. Конскую упряжь продемонстрировали Узонский сельский музей, Абидуев Мункобаир и Сультимов Бато. Свои скульптуры представили Бочкарёв Саян, Бамбаева Татьяна, Санжиев Алдан, Цыденов Виктор, Бамбаева Татьяна. Свои кнуты показали Аюшиев Тугдум, Сультимов Бато, Баясхаланов Баир. Авторские сувенирные изделия и резьбу по дереву привезли Будуланский сельский музей, Бахметьев Владимир, Балуева Татьяна, Тудинова Виктория, Батомункуева Бальжит, Васильева Елена, Цыбенов Дашинима, Мархоева Вероника. Также мастер-класс по изготовлению национальной пуговицы «сомпи» провела мастер по пошиву национальных костюмов Жигжитжапова Пильжидма.
Мастера Бурятии приняли участие в конкурсе конского убранства и снаряжений
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