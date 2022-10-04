Улан-удэнца на два месяца незаконно лишили горячей воды

ТГК-14 привлекли к ответственности



Житель Улан-Удэ два месяца оставался без горячей воды, поскольку ПАО «ТГК-14» ограничило подачу горячего водоснабжения при небольшой задолженности по оплате. Об этом случае сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии.



Лишённый горячей воды горожанин обратился с жалобой в муниципальную жилищную инспекцию, которая провела проверку.



Законно ограничить или приостановить предоставление коммунальной услуги можно в случае её неполной оплаты, предварительно уведомив об этом потребителя. При этом под неполной оплатой понимается задолженность, превышающая сумму двух месячных размеров, исчисленных исходя из норматива.



На момент отключения горячего водоснабжения долг за него у собственника был меньше этой суммы, но в расчёт включили и задолженность за теплоснабжение. Таким образом, в отсутствие законных оснований ПАО «ТГК-14» ввело полное ограничение подачи горячего водоснабжения для абонента.



Был составлен протокол об административном правонарушении. Несмотря на то, горячую воду ТГК-14 вернуло горожанину ещё при проведении проверки, компания оплатит штраф. Его размер составил пять тысяч рублей, уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе Госстройжилнадзора.



- Если права потребителя нарушены, ему следует сразу обращаться к поставщику услуги. В интересах ресурсоснабжающей организации решить вопрос быстро и на месте, не допуская незаконных действий, ведь административная ответственность может наступить в течение года с момента нарушения, - прокомментировал ситуацию и.о. заместителя председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

