Бурятский госуниверситет отметил 90-летний юбилей

В честь события в Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности республики



30 сентября в Улан-Удэ завершилась юбилейная неделя Бурятского государственного университета. Напомним, что весь 2022-й год прошел в вузе под знаком 90-летия. Своей кульминации юбилейные мероприятия достигли к концу сентября.



22 сентября состоялось торжественное заседание ученого совета и трудового коллектива БГУ. Также на всех факультетах, институтах и в колледже в течение недели прошли торжественные заседания учёных советов факультетов, важнейшей частью которых стало чествование ветеранов вуза.



С 24 по 27 сентября на факультетах и в институтах прошли церемонии открытий именных аудиторий. В институте математики и информатики была открыта аудитория алгебры и дискретной математики по совместной программе с МФТИ и ЛЭТИ, на медицинском институте двум аудиториям было присвоено имя д.б.н., профессора кафедры анатомии и физиологии Светланы Прониной и имя к.м.н., старшего преподавателя кафедры факультетской хирургии Баира Доржиева. В Восточном институте прошло открытие учебной аудитории имени д.ф.н., профессора Саяна Балданова. На факультете биологии, географии и землепользования состоялось торжественное открытие именной аудитории крупного исследователя растительности Бурятии –Михаила Рещикова.



27 сентября, в «День самоуправления в БГУ» студентам выдалась возможность попробовать себя в роли преподавателей и руководителей своих факультетов и институтов. Они только провели занятия, но и обсудили важные административные вопросы на планёрном совещании студенческого ректората. В этот же день в бальном зале вуза прошёл республиканский форум органов студенческих самоуправлений и высших учебных заведений «Архэ – у истоков науки и образования».



28 сентября студенты и преподаватели университета встретились на стадионе «Спартак» на традиционном общеуниверситетском празднике «Дне Здоровья». А уже на следующий день, 29 сентября, отметил 15-летний юбилей Институт Конфуция Бурятского госуниверситета, созданный совместными усилиями БГУ и Чанчуньского политехнического университета (КНР). В рамках юбилея Института Конфуция состоялось открытие ландшафтного уголка «Три друга в зимнюю стужу», а также чайная церемония.



И, наконец, праздничный день 30 сентября завершил юбилейную неделю в БГУ. В этот день состоялось знаменательное событие – открытие галереи спортивной славы на факультете физической культуры, спорта и туризма. Также 30 сентября вуз принимал поздравления от друзей и партнёров. В театре оперы и балета состоялось торжественное собрание общественности республики Бурятия, посвящённое 90-летию университета.



В зале театра собрались студенты и выпускники, преподаватели и ветераны вуза, гости, пришедшие поздравить вуз. С поздравлениями с юбилеем на сцену выходили представители власти. Поздравило БГУ и научное сообщество, а также ректоры других вузов: Калмыцкого госуниверситета им. Городовикова, Тувинского госуниверситета, Иркутского государственного медицинского университета, ИГУ, ВСГИК, ВСГУТУ, БГСХА им. Филиппова, БИИК СибГУТИ, БРИОПа и коллеги из Монголии. Кроме этого, университет получил поздравления от своих зарубежных друзей из генерального консульства КНР в Иркутске, от университетов-партнёров из Китая, Кореи, Монголии, Казахстана.



Особенно приятной страницей вечера стало награждение преподавателей и сотрудников БГУ почётными званиями, почётными грамотами и благодарственными письмами. Также на собрании было объявлено, что именем Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова была названа звезда в космосе.



Завершился вечер гимном университета в исполнении студенческих творческих коллективов и солистов вуза, сообщает пресс-служба БГУ.





