Бурятский госуниверситет отметил 90-летний юбилей

В честь события в Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности республики
30 сентября в Улан-Удэ завершилась юбилейная неделя Бурятского государственного университета. Напомним, что весь 2022-й год прошел в вузе под знаком 90-летия. Своей кульминации юбилейные мероприятия достигли к концу сентября.
22 сентября состоялось торжественное заседание ученого совета и трудового коллектива БГУ. Также на всех факультетах, институтах и в колледже в течение недели прошли торжественные заседания учёных советов факультетов, важнейшей частью которых стало чествование ветеранов вуза.
С 24 по 27 сентября на факультетах и в институтах прошли церемонии открытий именных аудиторий. В институте математики и информатики была открыта аудитория алгебры и дискретной математики по совместной программе с МФТИ и ЛЭТИ, на медицинском институте двум аудиториям было присвоено имя д.б.н., профессора кафедры анатомии и физиологии Светланы Прониной и имя к.м.н., старшего преподавателя кафедры факультетской хирургии Баира Доржиева. В Восточном институте прошло открытие учебной аудитории имени д.ф.н., профессора Саяна Балданова. На факультете биологии, географии и землепользования состоялось торжественное открытие именной аудитории крупного исследователя растительности Бурятии –Михаила Рещикова.
27 сентября, в «День самоуправления в БГУ» студентам выдалась возможность попробовать себя в роли преподавателей и руководителей своих факультетов и институтов. Они только провели занятия, но и обсудили важные административные вопросы на планёрном совещании студенческого ректората. В этот же день в бальном зале вуза прошёл республиканский форум органов студенческих самоуправлений и высших учебных заведений «Архэ – у истоков науки и образования».
28 сентября студенты и преподаватели университета встретились на стадионе «Спартак» на традиционном общеуниверситетском празднике «Дне Здоровья». А уже на следующий день, 29 сентября, отметил 15-летний юбилей Институт Конфуция Бурятского госуниверситета, созданный совместными усилиями БГУ и Чанчуньского политехнического университета (КНР). В рамках юбилея Института Конфуция состоялось открытие ландшафтного уголка «Три друга в зимнюю стужу», а также чайная церемония.
И, наконец, праздничный день 30 сентября завершил юбилейную неделю в БГУ. В этот день состоялось знаменательное событие – открытие галереи спортивной славы на факультете физической культуры, спорта и туризма. Также 30 сентября вуз принимал поздравления от друзей и партнёров. В театре оперы и балета состоялось торжественное собрание общественности республики Бурятия, посвящённое 90-летию университета.
В зале театра собрались студенты и выпускники, преподаватели и ветераны вуза, гости, пришедшие поздравить вуз. С поздравлениями с юбилеем на сцену выходили представители власти. Поздравило БГУ и научное сообщество, а также ректоры других вузов: Калмыцкого госуниверситета им. Городовикова, Тувинского госуниверситета, Иркутского государственного медицинского университета, ИГУ, ВСГИК, ВСГУТУ, БГСХА им. Филиппова, БИИК СибГУТИ, БРИОПа и коллеги из Монголии. Кроме этого, университет получил поздравления от своих зарубежных друзей из генерального консульства КНР в Иркутске, от университетов-партнёров из Китая, Кореи, Монголии, Казахстана.
Особенно приятной страницей вечера стало награждение преподавателей и сотрудников БГУ почётными званиями, почётными грамотами и благодарственными письмами. Также на собрании было объявлено, что именем Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова была названа звезда в космосе.
Завершился вечер гимном университета в исполнении студенческих творческих коллективов и солистов вуза, сообщает пресс-служба БГУ.
Бурятский госуниверситет отметил 90-летний юбилей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Представительница Иволгинского района стала призёром в номинации «Лучшая конская упряжь и шорные изделия»
По факту нанесения ущерба водным биоресурсам возбуждено уголовное дело
В честь события в Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности республики
Спортсмены республики приняли участие в кубке маршала Покрышкина
Созданный штаб рассмотрит проблемные вопросы в семьях мобилизованных и военнослужащих
Назначен новый худрук Русского драмтеатра имени Бестужева
Баир Ринчинов завоевал бронзовую медаль соревнований
В столице области проводится выставка-форум «Православная Русь»
Корпус будет рассчитан на 250 учеников
По плану, строительство должно было завершиться ещё в сентябре
Средства от продажи билетов направят на дооснащение участников спецоперации
Мастер-класс проводили опытные в кулинарии осуждённые
Увековечена память 12 медиков, скончавшихся в разгар пандемии
- Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле, - заявил мобилизованный из Улан-Удэ
Стоимость строительства – 14 миллионов