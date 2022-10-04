С каждым днём новых больных всё меньше
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 48 новых больных коронавирусом.
Днём ранее сообщалось о 64 заражённых, на прошлой неделе этот показатель колебался в пределах от 50 до 90 больных. А неделей ранее за стуки выявляли до 300 новых пациентов.
Общее число случаев заражений на утро 4 октября составляет 151 110. Из них 46% (69 471) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели от коронавируса 147 414 человек, в том числе 165 за прошедшие сутки.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3073 пациентов. За минувшие сутки скончался один пожилой больной.
В больницах сейчас лечатся 100 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано восемь человек. В реанимации находится тоже восемь больных, половина из которых пенсионеры.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 523 человека.
Коронавирус в Бурятии снижает активность
Общество, Фото:
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