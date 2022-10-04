Бурятский шашист стал призёром чемпионата России

Баир Ринчинов завоевал бронзовую медаль соревнований



1 октября в Сочи завершился чемпионат России по русским шашкам среди мужчин и женщин. В этом году турнир собрал очень представительный состав: среди участников было 20 гроссмейстеров и 22 мастера спорта.



От Бурятии в соревнованиях принимал участие титулованный шашист республики, гроссмейстер Баир Ринчинов. В результате упорной и напряжённой борьбы спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата, сообщает группа «Шашки Бурятии».



По информации министерства спорта РБ, Баир Ринчинов впервые в истории Бурятии выиграл серебряную медаль чемпионата России по шашкам в далеком 2015 году и до настоящего времени удерживает лидирующую позицию в этом виде спорта.

