Баир Ринчинов завоевал бронзовую медаль соревнований
1 октября в Сочи завершился чемпионат России по русским шашкам среди мужчин и женщин. В этом году турнир собрал очень представительный состав: среди участников было 20 гроссмейстеров и 22 мастера спорта.
От Бурятии в соревнованиях принимал участие титулованный шашист республики, гроссмейстер Баир Ринчинов. В результате упорной и напряжённой борьбы спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата, сообщает группа «Шашки Бурятии».
По информации министерства спорта РБ, Баир Ринчинов впервые в истории Бурятии выиграл серебряную медаль чемпионата России по шашкам в далеком 2015 году и до настоящего времени удерживает лидирующую позицию в этом виде спорта.
Бурятский шашист стал призёром чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Баир Ринчинов завоевал бронзовую медаль соревнований
В столице области проводится выставка-форум «Православная Русь»
По плану, строительство должно было завершиться ещё в сентябре
Средства от продажи билетов направят на дооснащение участников спецоперации
Мастер-класс проводили опытные в кулинарии осуждённые
Увековечена память 12 медиков, скончавшихся в разгар пандемии
- Покидать страну – это не моё. Мой путь – только по моей земле, - заявил мобилизованный из Улан-Удэ
Стоимость строительства – 14 миллионов
Школу, построенную в 1987 году, капитально отремонтировали впервые
Были спасены пять щенков
Сейчас по городу курсируют уже девять больших «Волгабасов»
Лекции проводили в местах, где есть проблемы с самовыгулом собак
На концерте зрители и поклонники балета смогут проследить творческий путь известных бурятских танцовщиков
В финале сошлись команды сил специального назначения и вневедомственной охраны
В минувшие выходные к сбору присоединились горожане на 20 машинах