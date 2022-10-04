В Улан-Удэ пройдёт праздничное мероприятие «От сердца к сердцу»

Вход для гостей и зрителей свободный



5 октября в столице Бурятии состоится традиционное праздничное мероприятие «От сердца к сердцу».Оно проводится в честь Дня учителя, Дня пожилого человека и Дня музыки. Мероприятие пройдёт в одном из корпусов колледжа искусств имени П.И. Чайковского на ул. Пушкина, 17 (2-й этаж).



Гостям продемонстрируют возможности пяти студий школы креативной индустрии, 3D-mapping. Также студенты колледжа искусств подарят зрителям музыкальные номера.



Вход на праздничное мероприятие свободный. Начало в 14:30, сообщает пресс-служба колледжа.



Возрастное ограничение 6+

