Вход для гостей и зрителей свободный
5 октября в столице Бурятии состоится традиционное праздничное мероприятие «От сердца к сердцу».Оно проводится в честь Дня учителя, Дня пожилого человека и Дня музыки. Мероприятие пройдёт в одном из корпусов колледжа искусств имени П.И. Чайковского на ул. Пушкина, 17 (2-й этаж).
Гостям продемонстрируют возможности пяти студий школы креативной индустрии, 3D-mapping. Также студенты колледжа искусств подарят зрителям музыкальные номера.
Вход на праздничное мероприятие свободный. Начало в 14:30, сообщает пресс-служба колледжа.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт праздничное мероприятие «От сердца к сердцу»
Общество, Фото:
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