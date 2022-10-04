За неделю они покусали всего восемь человек
Клещи в Бурятии начали впадать в спячку. За прошлую неделю они покусали всего восемь человек. Для сравнения, неделей ранее от укусов пострадал 21 житель.
Отметим, конец сезона клещей приходится как раз на осень. Они окончательно исчезают, когда температура по ночам стабильно опустится ниже 0 градусов — критической для них отметки.
Всего, по данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, в этом сезоне за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 4 343 человека. Показатель обращаемости составил 453,5 на 100 тысяч населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня.
Из общего числа пострадавших 1182 ребёнка. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ. За
Зарегистрировано 106 случаев инфекций, передающихся клещами: 45 – клещевого вирусного энцефалита, 48 – клещевого боррелиоза, 13 – клещевого риккетсиоза.
Клещи в Бурятии начали впадать в спячку
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