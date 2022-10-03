Улан-удэнцев возмутили непереобувшиеся автомобилисты

Некоторые автолюбители поменяли резину уже в сентябре



Накануне в Улан-Удэ выпал первый снег. Для некоторых жителей столицы, в частности водителей, образовавшийся гололёд на дорогах стал неприятным сюрпризом.



В паблике «Аноним 03» опубликовали видео с неподготовленными водителями. По словам автора, некоторые люди бросили машину и пошли пешком.



«Не готовы, никто не знал о гололёде. Дорога от Нижнего Саянтуя до сотых. Народ пешком пошёл», - сообщил автор поста.



На кадрах действительно видно толпу, идущих впереди автомобильной пробки. В комментариях некоторые пользователи удивились, что водители ещё не поменяли резину с летней на зимнюю. Учитывая то, что каждый год в октябре-сентябре в республике выпадают первые снежные осадки.



