Улан-удэнцев возмутили непереобувшиеся автомобилисты

Некоторые автолюбители поменяли резину уже в сентябре
Накануне в Улан-Удэ выпал первый снег. Для некоторых жителей столицы, в частности водителей, образовавшийся гололёд на дорогах стал неприятным сюрпризом.
В паблике «Аноним 03» опубликовали видео с неподготовленными водителями. По словам автора, некоторые люди бросили машину и пошли пешком.
«Не готовы, никто не знал о гололёде. Дорога от Нижнего Саянтуя до сотых. Народ пешком пошёл», - сообщил автор поста.
На кадрах действительно видно толпу, идущих впереди автомобильной пробки. В комментариях некоторые пользователи удивились, что водители ещё не поменяли резину с летней на зимнюю. Учитывая то, что каждый год в октябре-сентябре в республике выпадают первые снежные осадки.
Накануне в Улан-Удэ выпал первый снег. Для некоторых жителей столицы, в частности водителей, образовавшийся гололёд на дорогах стал неприятным сюрпризом.
В паблике «Аноним 03» опубликовали видео с неподготовленными водителями. По словам автора, некоторые люди бросили машину и пошли пешком.
«Не готовы, никто не знал о гололёде. Дорога от Нижнего Саянтуя до сотых. Народ пешком пошёл», - сообщил автор поста.
На кадрах действительно видно толпу, идущих впереди автомобильной пробки. В комментариях некоторые пользователи удивились, что водители ещё не поменяли резину с летней на зимнюю. Учитывая то, что каждый год в октябре-сентябре в республике выпадают первые снежные осадки.
«Как всегда, зима наступила неожиданно. В пятницу уже было понятно, что ожидается похолодание. Спокойно в субботу поменял резину. Но даже если и не успели, зачем выезжать на летней резине в такую погоду? Лучше потратить 500 рублей на такси, чем потом 20 тысяч на ремонт»,
«Ну так вчера вечером понятно было, что будет так»,
«Вообще-то по прогнозу стоял снег на выходных. Если не жалко свои машины пусть ездят на летней»,
«Вообще никто не знал, особенно когда смс пришли, что будет снег, никто не поверил», - пишут жители.
В свою очередь, некоторые подписчики указали на скользкую дорогу по пути в сотые кварталы.
«Дело не в летней резине, а в том, что на спуске-подъёме возле поворота на Медведчиково дорога была как зеркало, вся покрыта ледяной коркой, поэтому все соблюдали дистанцию и очень медленно двигались во избежание неприятных ситуаций»
«Почему-то именно от границы Тарбагатайского района с городом дорога покрылась ледяной коркой до ТЦ «Мед». А там спуск и подъем. Подсыпать никто не догадался. А встречная полоса практически чистая и от Саянтуя до границы с городом тоже. Загадка, однако», - добавили подписчики.
Как сообщал «Байкал-Daily», снег в Бурятии будет идти ещё несколько дней.