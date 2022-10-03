В большой семье девочек больше, чем мальчиков
Жительница Кижингинского района Бурятии Наталья в девятый раз стала мамой. 23 сентября на свет появилась её дочь Анна. Теперь в дружной семье воспитываются четыре мальчика и пять девочек.
- Рождения ребёнка, всегда самое счастливое и яркое событие в жизни каждой семьи! Поздравляем родителей рождением малышки, - обратились к многодетной семье в республиканском ЗАГСе.
Счастливому отцу вручили свидетельство о рождении и пожелали успехов в воспитании детей.
Жительница Бурятии родила девятого ребёнка
Общество, Фото:
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