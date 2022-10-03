Жительница Бурятии родила девятого ребёнка

В большой семье девочек больше, чем мальчиков



Жительница Кижингинского района Бурятии Наталья в девятый раз стала мамой. 23 сентября на свет появилась её дочь Анна. Теперь в дружной семье воспитываются четыре мальчика и пять девочек.



- Рождения ребёнка, всегда самое счастливое и яркое событие в жизни каждой семьи! Поздравляем родителей рождением малышки, - обратились к многодетной семье в республиканском ЗАГСе.



Счастливому отцу вручили свидетельство о рождении и пожелали успехов в воспитании детей.

