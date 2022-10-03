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В Бурятии ветеранов ОВД поздравили с Днём пожилого человека

В Бурятии ветеранов ОВД поздравили с Днём пожилого человека
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские навестили ветеранов и родителей коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей

В Международный день пожилого человека полицейские Заиграевского и Селенгинского районов Бурятии поздравили ветеранов ОВД.

В Заиграевском районе полицейские, председатель совета ветеранов Тамара Федотова, председатель общественного совета при ОМВД Александр Седунов, руководитель военно-патриотического клуба «Ратник» капитан в отставке Олег Воробьёв провели турнир «Битва поколений» для юнармейцев и ветеранов ОВД.

Состязания проходили в несколько этапов: дартс, сборка и разборка учебной пневматической винтовки и учебного пистолета Макарова, стрельба из учебной пневматической винтовки в электронном тире «Патриот».

В упорной борьбе победила дружба. Всем участникам соревнований были вручены благодарности и сладкие подарки.

Ветераны поблагодарили организаторов мероприятия за насыщенный эмоциями день, а юнармейцам пожелали хорошей учёбы, верных друзей.

В Селенгинском районе полицейские навестили ветеранов и родителей коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Стражи порядка пожелали ветеранам бодрости духа, долгих лет жизни и презентовали сертификаты магазина.

- Многие ветераны ОВД сегодня принимают активное участие в проводимых отделом полиции мероприятиях, участвуют в спортивных соревнованиях, проводят уроки мужества и всегда помогают советом молодым сотрудникам, - сообщили в МВД по Бурятии. 
полиция

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