Полицейские навестили ветеранов и родителей коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей
В Международный день пожилого человека полицейские Заиграевского и Селенгинского районов Бурятии поздравили ветеранов ОВД.
В Заиграевском районе полицейские, председатель совета ветеранов Тамара Федотова, председатель общественного совета при ОМВД Александр Седунов, руководитель военно-патриотического клуба «Ратник» капитан в отставке Олег Воробьёв провели турнир «Битва поколений» для юнармейцев и ветеранов ОВД.
Состязания проходили в несколько этапов: дартс, сборка и разборка учебной пневматической винтовки и учебного пистолета Макарова, стрельба из учебной пневматической винтовки в электронном тире «Патриот».
В упорной борьбе победила дружба. Всем участникам соревнований были вручены благодарности и сладкие подарки.
Ветераны поблагодарили организаторов мероприятия за насыщенный эмоциями день, а юнармейцам пожелали хорошей учёбы, верных друзей.
В Селенгинском районе полицейские навестили ветеранов и родителей коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Стражи порядка пожелали ветеранам бодрости духа, долгих лет жизни и презентовали сертификаты магазина.
- Многие ветераны ОВД сегодня принимают активное участие в проводимых отделом полиции мероприятиях, участвуют в спортивных соревнованиях, проводят уроки мужества и всегда помогают советом молодым сотрудникам, - сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии ветеранов ОВД поздравили с Днём пожилого человека
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