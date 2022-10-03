Дзюдоист из Бурятии выиграл медаль международного турнира в Монголии

Спортсмен из Улан-Удэ занял второе место в старшей возрастной группе



С 23 по 26 сентября в монгольском городе Эрдэнэт состоялись традиционные международные соревнования по дзюдо на призы победителя олимпийских игр 1996 года в Атланте Доржпаламына Нармандаха. Бурятию представляли спортсмены Селенгинской спортивной школы и школы дзюдо и самбо «Кодокан» городского дворца (детского) юношеского творчества Улан-Удэ.



Соревнования проходили в трёх возрастных группах: до 13 лет, до 15 лет и до 18 лет среди юношей и девушек. В старшей возрастной группе в весовой категории до 66 кг из 47 претендентов второе место занял кандидат мастера спорта из Бурятии Константин З. Это первый успех спортсмена на соревнованиях такого уровня.



- «Кубок Нармандаха» является неофициальным первенством Монголии, после которого призёры соревнований остаются на двухнедельный сбор «Рандори» под руководством старших тренеров ассоциации дзюдо Монголии, - сообщает пресс-служба ГДДЮТ.



До финала Константин провёл пять встреч и все из них закончил досрочными победами. В данный момент он готовится к первенству Дальневосточного федерального округа среди юниоров до 21 года, которое пройдёт 14-16 октября в городе Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

