В прошлом году победу одержала сборная Бурятии
В Иркутске, в универсальном зале водноспортивного комплекса «Солнечный» 8 октября пройдёт открытый турнир по волейболу сидя. Соревнования являются командными.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в состав команды должно входить шесть человек. Это мужчины и женщины от 18 лет и старше с поражением опорно-двигательного аппарата.
Напомним, в прошлом году в турнире приняли участие девять команд из муниципальных образований Иркутской области, а также из Бурятии. По итогам игр победу одержали представители Бурятии. Второе место заняла иркутская команда Всероссийского общества инвалидов. Третье место – у команды федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ангарского городского округа.
В Иркутске проведут открытый турнир по волейболу сидя
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