В республике провели турнир по конным скачкам «Сэгээнэй найр»
2 октября в Бурятии прошёл республиканский турнир по конным скачкам «Сэгээнэй найр» - «Праздник кумыса». В соревнованиях, проводившихся в селе Ноёхон Селенгинского района, приняли участие 32 участника.
Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, по результатам заезда на дистанции 4 км «Шудэлэн» места распределились следующим образом:
Первое место - лошадь Хээр, Ухинов Чингис, Селенгинский район;
Второе место – лошадь Бодрый, Эрдынеев Нима, Селенгинский район;
Третье место – лошадь Малыш, Малакшинов Пётр, Джидинский район.
Заезд на 6,4 км «Хизаалан»
Первое место – лошадь Оскор, Бадмаев Виталий, Джидинский район;
Второе место – лошадь Чип, Салимзянов Эрдэм, Селенгинский район;
Третье место – лошадь За Боро, Раднаев Булат, Бичурский район.
Заезд на 3,2 км. «Полукровные Лошади»
Первое место – лошадь Пульсар, Гомбоев Баир, Бичурский район;
Второе место – лошадь Халиф, Ухинов Чингис, Селенгинский район;
Третье место – лошадь Борон, Ухинов Чингис, Селенгинский район.
Заезд на 3,2 км. «Рысь под седлом»
Первое место – лошадь Грейд Хаус, Малакшинов Пётр, Джидинский район;
Второе место – лошадь Арбат, Пурбуев Жаргал, Иволгинский район;
Третье место – лошадь Лихач, Максимов Николай, Кяхтинский район.
Заезд «Ехэ насан»
Первое место – лошадь Хонгор, Цырендондопов Менжаб, Селенгинский район;
Второе место – лошадь Хонгор, Санжиев Олег, Селенгинский район;
Третье место – лошадь Бургэд, Бадмаев Виталий, Джидинский район.
В Бурятии прошёл конный «Праздник кумыса»
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