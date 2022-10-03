Юные спортсмены уступили золотые медали представителям Томска
1 октября в Красноярске завершился финальный этап первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках зонального этапа первенства России по футболу среди команд спортивных школ сезона 2022 года среди юношей 2008 года рождения.
По результатам четвёртого игрового дня определились победители и призёры соревнований. Второе место заняла сборная Бурятии. На первом месте «Томь» из города Томск. На третьем - «Енисей» из Красноярска.
Также по итогам турнира были определены лучшие игроки. Звание лучшего защитника получил Николай Р. из команды Бурятии. Об этом сообщает союз федераций футбола «Сибирь».
Футболисты Бурятии стали вторыми на первенстве СФО и ДФО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмены ВВО выиграли «бронзу» армейских соревнований по спортивной борьбе
Спортсмен из Улан-Удэ занял второе место в старшей возрастной группе
На счету спортсменов республики – первые победы
Лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ
В большой семье девочек больше, чем мальчиков
Полицейские навестили ветеранов и родителей коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей
За 10 дней зарегистрировано браков столько же, сколько за четверть прошлого года
Новые школы строят в Улан-Удэ и пригороде
Улан-удэнка Екатерина задала вопрос об игрушках
Ожидается не только снег, но и дождь
Медики работают в условиях, приближенных к реальным боевым
Вопросы можно задать как по вакцинам, так и по мерам профилактики
Акция прошла в Кабанске
«Этот спектакль - моя боль», - отмечает актриса Елизавета Михайлова
Сельчанин безуспешно пытался оспорить решение суда