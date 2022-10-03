Футболисты Бурятии стали вторыми на первенстве СФО и ДФО

Общество, Фото: пресс-служба ДФЛ РБ

Юные спортсмены уступили золотые медали представителям Томска



1 октября в Красноярске завершился финальный этап первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках зонального этапа первенства России по футболу среди команд спортивных школ сезона 2022 года среди юношей 2008 года рождения.



По результатам четвёртого игрового дня определились победители и призёры соревнований. Второе место заняла сборная Бурятии. На первом месте «Томь» из города Томск. На третьем - «Енисей» из Красноярска.



Также по итогам турнира были определены лучшие игроки. Звание лучшего защитника получил Николай Р. из команды Бурятии. Об этом сообщает союз федераций футбола «Сибирь».

