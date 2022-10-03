Снег в Бурятии будет идти ещё несколько дней

Ожидается не только снег, но и дождь



Октябрь в Бурятии начался с морозной погоды и снегопадов. Кроме того, в выходные был сильный ветер, порывы которого достигали 20 м/с. Но на этой неделе ожидается незначительное потепление, местами в дневные часы воздух прогреется до +12 градусов (против +3, что было на днях). Но по ночам довольно холодно, до -17 градусов мороза.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 4 октября, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +2,+7.



В среду, 5 октября, по северному Прибайкалью мокрый снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -11,-16, днём +1,+6, по юго-западу и югу до +7,+11.



В четверг, 6 октября, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +2,+7, местами +8,+12.

