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Соловей-разбойник выиграл большой приз Агинского округа

Соловей-разбойник выиграл большой приз Агинского округа
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В Аге закрыли конноспортивный сезон

Открытые соревнования Агинского Бурятского округа по конному спорту «Закрытие сезона» состоялись 1 октября на окружном ипподроме в Амитхаше. На старт в 16 дисциплинах вышли 76 сильнейших лошадей округа и Забайкальского края.

Кульминацией стартов стала дистанция 2400 метров, где шесть скакунов боролись за Большой приз окружной администрации для лошадей трёх лет, рождённых в Забайкальском крае. Обладателем приза стал рыжий жеребец Соловей-разбойник, принадлежащий ООО «Аргал» села Челутай Агинского района. Вторым прибежал гнедой жеребец Тектоник Читинской госконюшни. Третьим – тёмно-гнедой жеребец Фарлэп, принадлежащий частному коневладельцу Б.Б. Цыриторову.

Были учреждены именные призы в честь знаменитых лошадей округа: Шарга, Полёт, Хуандай соохор, Шара Луу. Также на разных дистанциях разыграны призы «Дружбы народов», «Кубок Онона», «Кубок чемпионов». По итогам конноспортивного сезона в общекомандном зачёте третье место занял СПК «Победа», второе место – ООО «Аргал», первое место – Агинская конюшня.

Кроме этого, на церемонии открытия главному агроному агрокооператива «Будалан» Саяну Дамдинову была вручена благодарность председателя Законодательного Собрания Забайкальского края за добросовестный труд и высокий профессионализм. В связи с 85-летием Агинского Бурятского округа также вручили благодарственное письмо администрации Агинского Бурятского округа техническому работнику Агинской конюшни Цыбену Цэдашиеву.

В рамках закрытия конноспортивного сезона во второй раз в Агинском Бурятском округе состоялся межрегиональный конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни». В нём приняли участие 25 человек из Аги и Бурятии в четырёх номинациях: «Лучший комплект конского убранства», «Лучшее национальное седло», «Лучшая конская упряжь» и «Мориной соло». Также была организована выставка шорных изделий и декоративно-прикладного искусства. Работали ярмарки экологически чистой сельхозпродукции, вакансий и учебных рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ конный спорт спорт

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