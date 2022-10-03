В Бурятии состоится финал конкурса «Наранай Туяа»

Названы финалисты межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни



В Бурятии объявлены финалисты XXXI межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай Туяа – Лучики солнца – 2022». В заключительном этапе примут участие лучшие певцы в возрасте до 17 лет из Улан-Удэ, районов республики, Иркутской области и Красноярского края. Финал и гала-концерт конкурса пройдут 11 октября в Улан-Удэ, в Русском драматическом театре имени Н. Бестужева. Зрители увидят выступления победителей конкурса и самые яркие творческие номера.



Оргкомитет объявил имена юных певцов, прошедших предварительный отбор. Они представят свою школу, район в Улан-Удэ на межрегиональном конкурсе.



Номинация «Солисты», 7-9 лет (младшая группа):

1. Алиса С., Красноярский край, г. Минусинск, Центр культурного развития, рук. Голынская Лариса Геннадьевна;

2. Вадим Д., Иволгинский район, с. Сотниково, многофункциональный центр досуга и информации «Родники», рук. Пахомова Лариса Анатольевна;

3. Буян Б., Джидинский район, с. Верхний Ичетуй, рук. Доржиева Дарима Константиновна;

4. Арина Б., детская школа искусств №7, г. Улан-Удэ, рук. Воробьева Елена Валентиновна.



Номинация «Солисты», 10-13 лет (средняя группа):

1. Эржена З. , Окинский район, Орликская ДШИ, рук. Будажапова Оюна Цыдэновна;

2. Максим В., культурно-досуговый центр «Заречный» г. Улан-Удэ, рук. Шарапова Наталья Вячеславовна;

3. Дарья Л., Курумканский район, Курумканская ДШИ, рук. Бальжиев Саян Юрьевич;

4. Арина Е., лингвистическая гимназия №3, г. Улан-Удэ, рук. Сунрапова Дулма Вдадимировна;

5. Эрик К., детская школа искусств №6, г. Улан-Удэ, рук. Хохрякова Ксения Андреевна;

6. Баян Ц., Еравнинский район, Сосново-Озёрская детская школа искусств, рук. Тумурова Хорло Александровна;

7. Евангелина С., г. Улан-Удэ, детская школа искусств №7, рук. Воробьева Елена Валентиновна;

8. Тамир У., центр дополнительного образования г. Закаменска, Закаменский район, рук. Санжитова Светлана Сергеевна.



Номинация «Солисты», 14-17 лет (старшая группа):

1. Арина К., Кяхтинский район, г. Кяхта, клуб одаренных детей «Наше время», рук. Галданова Оюна Цыренжаповна;

2. Аюр Б., Кижингинский район, у. Эдэрмэг, Эдэрмэгский сельский дом культуры, рук. Балдандоржиева Цындема Норбоевна;

3. Анфиса Я., Городской дворец детского (юношеского) творчества, г. Улан-Удэ, рук. Вставская Ольга Иннокентьевна;

4. Чингисма М., Джидинский район, с. Цагатуй, Цагатуйский сельский дом культуры, руководители Сосорова Анжелика Цыбикбадмаевна, Сосорова Сарюна Баировна;

5. Варвара В., детская школа искусств №11 г. Улан-Удэ, рук. Алексеева Анжелика Александровна;

6. Соёлма Э., Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1, г. Улан-Удэ, рук. Тудупова Баярма;

7. Татьяна Р., Прибайкальский район, Ильинский КИЦ, рук. Анфиногенова Екатерина Георгиевна.



Номинация «Вокальный ансамбль»:

1. Вокальный ансамбль клуба одаренных детей «Наше время», Кяхтинский район, г. Кяхта, рук. Галданова Оюна Цыренжаповна;

2. Образцовая студия эстрадно-джазового вокала «Skat», Городской дворец детского (юношеского) творчества», г. Улан-Удэ, рук. Вставская Ольга Иннокентьевна;

3. Народный ансамбль «Наранай туяа», Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский межпоселенческий центр досуга, рук. Гилязова Баирма Цыденовна;

4. Дуэт Алина А. и Алина Б., Джидинский район, с. Цагатуй, Цагатуйский сельский дом культуры, руководители Сосорова Анжелика Цыбикбадмаевна, Сосорова Сарюна Баировна.



Отметим, межрегиональный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай Туяа – Лучики солнца» состоится 31 раз. Это один из самых популярных конкурсов Байкальского региона. Ежегодно отборочные и межрегиональные туры собирают несколько сотен детей, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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