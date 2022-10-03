Торжественная церемония состоится в среду, 5 октября
5 октября в Бурятии будут чествовать победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Российской Федерации и в республике. Церемония чествования победителей конкурса «Лучший учитель - 2022» состоится в 13:00.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, конкурс проводится ежегодно в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами правительства Бурятии. 10 лучших учителей – победителей федерального конкурса получают денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей. 14 лучших учителей – победителей республиканского конкурса получают денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.
В Бурятии вручат премии лучшим учителям
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