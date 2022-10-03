Спортсмены ВВО выиграли «бронзу» армейских соревнований по спортивной борьбе
29 сентября в Кызыле прошли армейские соревнования по спортивной борьбе на кубок министра обороны РФ. В соревнованиях приняли участие восемь команд: центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), 41-я общевойсковая армия, Восточный военный округ (ВВО), Центральный военный округ (ЦВО), Южный военный округ (ЮВО), Западный военный округ (3ЗВО), Воздушно-десантные войска (ВДВ) и военный институт физической культуры (ВИФК).
Победителем соревнований стала команда ЦСКА. Второе место у 41-й общевойсковой армии. Бронзовые награды получили борцы ВВО.
В составе сборной Восточного военного округа выступили бурятские борцы. В весовой категории 57 кг – Батоболотов Базар, в весовой категории 65 кг – Батоев Булат, в весовой категории 74 кг – Жербаев Евгений. В матчевой встрече за бронзу борцы ВВО одолели команду ЦВО — 8:1.
Как сообщает группа «Борцы Бурятии», Батоболотов выиграл у Хомушку со счётом 10:1, Батоев выиграл у Кежик Монгуш – 10:3, Жербаев выиграл у Казырык – 10:0.
Бурятские борцы стали призёрами кубка министра обороны РФ
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