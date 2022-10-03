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Горячую линию по ОРВИ и гриппу запустили в Бурятии

Горячую линию по ОРВИ и гриппу запустили в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопросы можно задать как по вакцинам, так и по мерам профилактики

3 октября в управлении Роспотребнадзора по Бурятии начала работу горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа.

- Специалисты проведут тематическое консультирование граждан по профилактике ОРВИ и гриппа. Они дадут разъяснения о том, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Жители могут обращаться в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефону горячей линии: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 203, 226, 206).

Она будет работать до 14 октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев призвал земляков «обязательно» поставить прививку от гриппа.
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