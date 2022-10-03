В Бурятии на детских площадках высадили 150 саженцев

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Акция прошла в Кабанске



В Кабанском районе Бурятии сотрудники Кабанского лесхоза и администрации района приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Они озеленили детские игровые площадки в ТОС «Радужный» в селе Кабанск.



- Желающих посадить дерево собралось немало – участвовали в акции, как взрослые, так и дети. Взрослые на своём примере показывают подрастающему поколению, что нужно бережно и ответственно относиться к природе. Мы надеемся, что саженцы, посаженные с таким старанием и любовью, приживутся и будут радовать глаз местных жителей ещё десятки и сотни лет, - поделился начальник лесопожарной станции Кабанского лесхоза Дмитрий Арефьев.



Совместными силами участники акции высадили 150 саженцев акации, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

