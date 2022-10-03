Акция прошла в Кабанске
В Кабанском районе Бурятии сотрудники Кабанского лесхоза и администрации района приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Они озеленили детские игровые площадки в ТОС «Радужный» в селе Кабанск.
- Желающих посадить дерево собралось немало – участвовали в акции, как взрослые, так и дети. Взрослые на своём примере показывают подрастающему поколению, что нужно бережно и ответственно относиться к природе. Мы надеемся, что саженцы, посаженные с таким старанием и любовью, приживутся и будут радовать глаз местных жителей ещё десятки и сотни лет, - поделился начальник лесопожарной станции Кабанского лесхоза Дмитрий Арефьев.
Совместными силами участники акции высадили 150 саженцев акации, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии на детских площадках высадили 150 саженцев
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