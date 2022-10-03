В Бурятии стартует марафон оркестровой музыки

В Улан-Удэ пройдёт гала-концерт оркестров и ансамблей образовательных учреждений республики



С 5 по 7 октября в Бурятии состоятся творческие мастерские. Музыкальное событие проведут в форме концертно-образовательного марафона оркестровой музыки.



5 октября оркестры и ансамбли выезжают в город Гусиноозёрск, где в доме культуры «Шахтёр» состоится концерт и мастер-классы преподавателей колледжа искусств имени П.И. Чайковского и детских школ искусств республики. С 6 по 7 октября будут проведены мастер-классы дирижёров Российской академии музыки имени Гнесиных. А 7 октября в 17:00 в Улан-Удэ, в концертном зале колледжа искусств состоится гала-концерт оркестров и инструментальных ансамблей образовательных организаций Бурятии.



- Приглашаем преподавателей и учащихся ДШИ республики, колледжа и всех поклонников оркестровой музыки принять участие в мероприятиях марафона, - сообщает пресс-служба колледжа Чайковского.



Вход на мероприятия марафона свободный.



Возрастное ограничение 6+

