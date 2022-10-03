В Улан-Удэ развернётся международный музыкальный фестиваль

В столице Бурятии состоятся два гала-концерта



С 14 по 15 октября в Улан-Удэ пройдёт международный музыкальный фестиваль «Россия – Вселенная звука». Мероприятие состоится на сцене концертного зала колледжа искусств имени П.И. Чайковского и Бурятского государственного академического театра оперы имени Г. Цыдынжапова.



14 октября в концертном зале колледжа искусств состоится гала-концерт музыкантов из Сахалина – народного национального ансамбля «Мэнгумэ илга» («Серебряный узоры»), из Тува – солистки ансамбля горлового пения «Тыва Кызы» Толюш Долумажап, из Самарской области – трио солистов фольклорного ансамбля «Заигрыши» Александра Манахова.



15 октября на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдёт второй гала-концерт фестиваля, на котором выступят музыканты коллективов Монгольской государственной консерватории, Республики Дагестан «Поющая Чарода» и Республики Бурятия: молодежный эвенкийский ансамбль «Гулувун», ансамбль «Аялга», народный ансамбль песни «Живица», народный ансамбль танца «Ликование», ансамбль школы студии этно-пения «Хадаг».



- Фестиваль проводится во имя дружбы и взаимопонимания людей разных этнических принадлежностей, - сообщает пресс-служба колледжа Чайковского.



Возрастное ограничение 6+

