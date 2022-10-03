В экспозиции представлены работы Ильи Алтаева
В столице Бурятии открылась выставка, посвящённая 95-летию заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, известного художника-реставратора Ильи Алтаева «Алтаев И.Х. Жизнь и творчество». Экспозицию можно увидеть в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
- Илья Хабич Алтаев работал в художественном музее имени Ц.С. Сампилова художником-реставратором с 1969 года! Является одним из первых реставраторов по живописи, который работал у нас в республике. Реставрация открыла художнику новый мир, новые впечатления и ощущения, новые эмоции и видение мира, - рассказала директор национального музея Бурятии Татьяна Бороноева на открытии выставки.
Как сообщает пресс-служба музея, выставка будет работать до 30 октября этого года.
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В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая художнику-реставратору
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