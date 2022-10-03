Русский драмтеатр из Улан-Удэ выступит на фестивале театров Дальнего Востока

«Этот спектакль - моя боль», - отмечает актриса Елизавета Михайлова
Сегодня, 3 октября Государственный русский драматический театр имени Бестужева представит спектакль «Театр. Изнанка» (18+) на третьем фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске.
Вчера труппа театра прибыла в Хабаровск, чтобы показать авторский спектакль Сергея Левицкого о том, что обычно скрыто от глаз зрителей. Главную роль в нём играет актриса Елизавета Михайлова. Роль Влады писалась специально для неё.
- Этот спектакль - моя боль. Я очень хотела, чтобы мы съездили на «Золотую Маску», я была уверена, что с этим спектаклем мы объездим все фестивали. И я была готова сделать все для этого. Уже читая пьесу, я начала плакать, но не могла предположить, что «Театр. Изнанка» будет таким психологически сложным, разрывающим меня полностью. Некоторые думают, что сложно – это раздеться на сцене. Нет, раздеться душой – вот, что действительно сложно. Моей героине внезапно выпадает шанс получить главную роль, ради которой она идет на жертвы. В итоге, мне кажется, за один спектакль я играю пять ролей, - рассказывает актриса Елизавета Михайлова.
Зрители словно видят два спектакля. Первый – «Добрый человек из Сычуани» – в постановке режиссера Тимура Герра, персонажа пьесы. Второй - Сергея Левицкого – об изнанке театра, о его парадоксах и перегибах, жертвах. Зрителю, наконец, позволено увидеть то, что скрыто от глаз посторонних: репетиции, интриги, бессонные ночи, болезненные амбиции, честолюбие и адский труд ради чьих-то идей.
Выбор спектакля для показа на фестивале в Хабаровске был сделан ещё зимой.
- Нас в Хабаровске уже ждут. Многие писали нам, что хотят увидеть этот спектакль. И вот мы его привезли. Быть актером - это пахота ужасная, и даже не столько физическая, сколько работа со своей психикой, с душой. Я сейчас готовлюсь вытаскивать из себя все, что наболело, о чем хочется рассказать, - говорит актриса.
Необычная, шокирующая работа вызвала большой интерес у зрителей столицы Бурятии. Кто-то сказал, что в спектакле все преувеличено, а кому-то, напротив, казалось, что в жизни всё ещё жёстче.
- Мы показали тот театр, который знаем мы. У каждого свой театр. Но если ты по-настоящему любишь его, ты поймешь, - говорит Елизавета Михайлова.
Поймут ли зрители Хабаровска такое обнажение изнанки театра, скоро узнаем. Профессиональный анализ спектаклей проведут ведущие театральные критики России.
Русский драмтеатр участвует в фестивале уже в третий раз, сообщили в пресс-службе театра.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в фестивале в Хабаровске участвует Бурятский драмтеатр.
Русский драмтеатр из Улан-Удэ выступит на фестивале театров Дальнего Востока
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчанин безуспешно пытался оспорить решение суда
Объяснение появилось на официальном госпортале «Объясняем.рф»
За прошедшие сутки летальных исходов не было
Все гармони были сделаны ещё до революции
Фестиваль проходит в Хабаровске
Комбинат по благоустройству работает в режиме повышенной готовности
В дело вмешалась прокуратура
Алиментщицу приговорили к условному наказанию
Пожарные участвовали в военно-патриотическом фестивале «Одон»
Погода сегодня будет ненастной
Очередной рекорд на Байкале поставил 24-кратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов
Как отмечают сами ветераны, им больше нравится называть этот день Днём мудрости
Произведения художника – это прекрасная иллюстрация многих красивых и мудрых традиций и обычаев бурятского народа
Книгу решили издать его потомки
Ранее проход был закрыт по решению районной комиссии