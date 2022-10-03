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Русский драмтеатр из Улан-Удэ выступит на фестивале театров Дальнего Востока

Русский драмтеатр из Улан-Удэ выступит на фестивале театров Дальнего Востока
Общество,  Фото:Александра Данилова
«Этот спектакль - моя боль», - отмечает актриса Елизавета Михайлова

Сегодня, 3 октября Государственный русский драматический театр имени Бестужева представит спектакль «Театр. Изнанка» (18+) на третьем фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске.

Вчера труппа театра прибыла в Хабаровск, чтобы показать авторский спектакль Сергея Левицкого о том, что обычно скрыто от глаз зрителей. Главную роль в нём играет актриса Елизавета Михайлова. Роль Влады писалась специально для неё.

- Этот спектакль - моя боль. Я очень хотела, чтобы мы съездили на «Золотую Маску», я была уверена, что с этим спектаклем мы объездим все фестивали. И я была готова сделать все для этого. Уже читая пьесу, я начала плакать, но не могла предположить, что «Театр. Изнанка» будет таким психологически сложным, разрывающим меня полностью. Некоторые думают, что сложно – это раздеться на сцене. Нет, раздеться душой – вот, что действительно сложно. Моей героине внезапно выпадает шанс получить главную роль, ради которой она идет на жертвы. В итоге, мне кажется, за один спектакль я играю пять ролей, - рассказывает актриса Елизавета Михайлова.

Зрители словно видят два спектакля. Первый – «Добрый человек из Сычуани» – в постановке режиссера Тимура Герра, персонажа пьесы. Второй - Сергея Левицкого – об изнанке театра, о его парадоксах и перегибах, жертвах. Зрителю, наконец, позволено увидеть то, что скрыто от глаз посторонних: репетиции, интриги, бессонные ночи, болезненные амбиции, честолюбие и адский труд ради чьих-то идей.

Выбор спектакля для показа на фестивале в Хабаровске был сделан ещё зимой.

- Нас в Хабаровске уже ждут. Многие писали нам, что хотят увидеть этот спектакль. И вот мы его привезли. Быть актером - это пахота ужасная, и даже не столько физическая, сколько работа со своей психикой, с душой. Я сейчас готовлюсь вытаскивать из себя все, что наболело, о чем хочется рассказать, - говорит актриса.

Необычная, шокирующая работа вызвала большой интерес у зрителей столицы Бурятии. Кто-то сказал, что в спектакле все преувеличено, а кому-то, напротив, казалось, что в жизни всё ещё жёстче.

- Мы показали тот театр, который знаем мы. У каждого свой театр. Но если ты по-настоящему любишь его, ты поймешь, - говорит Елизавета Михайлова.

Поймут ли зрители Хабаровска такое обнажение изнанки театра, скоро узнаем. Профессиональный анализ спектаклей проведут ведущие театральные критики России.

Русский драмтеатр участвует в фестивале уже в третий раз, сообщили в пресс-службе театра.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в фестивале в Хабаровске участвует Бурятский драмтеатр
фестиваль Русский драмтеатр

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