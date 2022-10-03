Восточный военный округ выиграл чемпионат по военному троеборью

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также команда ВВО стала лучшей в открытом кубке



Команда Восточного военного округа завоевала первое место в чемпионате и открытом кубке Вооружённых сил Российской Федерации и Вооружённых сил Республики Беларусь по военному троеборью. Соревнования проходили на спортивной базе «Черноречье» самарского филиала ЦСКА и на объектах Центрального военного округа.



В рамках спортивных мероприятий участники соревновались в командном и в личном зачёте. Победителями чемпионата стали: среди округов – Восточный военный округ, среди войск – Воздушно-десантные войска. В открытом кубке лучшей признана команда ВВО. Сборная Беларуси заняла 4 место.



- Военное троеборье, как прикладной вид спорта в Вооружённых силах, включает стрельбу из автомата Калашникова с трёх положений очередями на расстояние 200 метров, метание гранаты на точность на расстояние 40 метров с автоматом в руке и кросс с выкладкой на 3 километра, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

