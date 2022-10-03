Жителя Бурятии оштрафовали за горбыль перед домом

Сельчанин безуспешно пытался оспорить решение суда



В июле жителю Бичурского района Бурятии выписали штраф за то, что он свалил гору горбыля перед своим жилым домом. Подобное является нарушением требований правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения.



Нарушение зафиксирован в июле главный специалист сектора выездного контроля администрации Бичурского района.



Сельчанина оштрафовали на три тысячи рублей. Не согласившись с постановлением, он обратился в Бичурский районный суд с жалобой. Но она была оставлена без удовлетворения.



- Судом было отмечено, что в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения, предусмотрено, что жителям сельского поселения запрещается складирование на придомовых территориях строительных и иных материалов (дрова, сено, автотранспорт), - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.



Решение не вступило в законную силу.

