Сельчанин безуспешно пытался оспорить решение суда
В июле жителю Бичурского района Бурятии выписали штраф за то, что он свалил гору горбыля перед своим жилым домом. Подобное является нарушением требований правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения.
Нарушение зафиксирован в июле главный специалист сектора выездного контроля администрации Бичурского района.
Сельчанина оштрафовали на три тысячи рублей. Не согласившись с постановлением, он обратился в Бичурский районный суд с жалобой. Но она была оставлена без удовлетворения.
- Судом было отмечено, что в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения, предусмотрено, что жителям сельского поселения запрещается складирование на придомовых территориях строительных и иных материалов (дрова, сено, автотранспорт), - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Решение не вступило в законную силу.
Жителя Бурятии оштрафовали за горбыль перед домом
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